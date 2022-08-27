نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيز رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول تطبيقي وأحيائي وأدبي ولينك تحميل كشوف أسماء الطلاب الناجحين في سادس اعدادي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول لطلبة 6 اعدادي 2022 في جميع الولايات والمحافظات العراقية فرع الأحيائي والتطبيقي والأدبي لدخول الجامعات والتقديم في القبول الموازي للجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني بعد التصديق عليها من قبل الدكتور علي حميد الدليمي وزير التربية العراقي ونشر كشوف أسماء الطلاب والطالبات الناجحين فى امتحانات الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول مجانا في إطار حرص الوزارة على التيسير على جميع أولياء الأمور وأبنائهم في معرفة النتيجة فور ظهورها إلكترونيا بدون أي معوقات ومنع الزحام والتكدس في المدارس لمطالعة كشوف أسماء الطلاب الناجحين في الاختبارات النهائية والطلاب الراسبين وغيرهم الذين لديهم فرصة أداء الامتحانات مرة أخرى في امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2022.

نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول

قال علي حميد الدليمي، وزير التربية العراقي، إن نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول سيتم إعلانها رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي لجميع الطلاب بشكل مجاني وفوري بعد المصادقة عليها فور الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات دون أي تمييز.

نسب نجاح السادس إعدادي 2022

وكانت مصادر بمراكز فحص الدراسة الإعدادية في العراق قد توقعت أن ترتفع نسب نجاح السادس إعدادي 2022 عن السنوات الماضية بعد الانتهاء من تصحيح أكثر من نصف المواد الدراسية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول 45% لفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي.

موعد إعلان نتائج السادس إعدادي 2022 العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من موعد لإعلان نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول ما بين الفترة من من 20 إلى 25 اغسطس الجاري، لكن لم توضح وزارة التربية العراقية حتى الآن الموعد النهائي أو موعد عقد المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل نسب نجاح نتائج سادس إعدادي 2022 وأسماء الطلاب الأوائل وموعد امتحانات الدور الثاني.

في سياق أخر كانت الوزارة قد أعلنت أن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق سيتم بعد انتهاء الاختبارات بعد أسبوع أو 10 أيام.

عدد درجات المساندة السادس الإعدادي 2022 للطلاب المكملين

وأعلنت وزارة التربية العراقية في تصريحات صحفية، أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عن منح كل طالب 10 درجات مساندة عن كل مادة غير صحيح ولا أساس له من الصحة، موضحة أن لكل طالب على 5 درجات في كل مادة يحصلون فيها على مجموع 54 درجة.

هل ظهرت نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

ولم تعلن وزارة التربية العراقية حتى الآن عن الموعد الرسمي لنتائج الامتحانات الخاصة بشهادة الدراسة الإعدادية بشكل رسمي في الوقت الذي تتزايد فيه حالة التوتر والقلق بين الطلاب والطالبات المشاركين في أداء الامتحانات وأولياء أمورهم الذين ينتظرون المصادقة على النتيجة من قبل وزير التربية العراقي.

رابط تحميل كشوف نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 الدور الأول

ويمكن استخراج نتائج سادس اعدادي الدور الأول 2022 العراق بالرقم الامتحاني وتحميل كشوف أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:-