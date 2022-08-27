كم قيمة الدعم السكني الجديد بعد نزوله اليوم الأربعاء؟.. وزارة الإسكان تُجيب

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن بدء إيداع مبالغ الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وبيان مبلغ الدعم الشهري للإسكان، وتوفير رقم للتواصل مع البرنامج، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق كافة خدماتها الإلكترونية حتى تسهل على المستحقين تنفيذ كافة الإجراءات الذين يبحثون عنها.

كم هو دعم سكني الشهري؟

يعتمد المبلغ الشهري للدعم السكني على إجمالي الدخل الشهري للأسرة على النحو التالي:-

يتم دفع إعانة بنسبة 100٪ للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 14000 ريال.

يتم دفع دعم 95٪ للأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 14000 ريال ولكن ليس أكثر من 15000 ريال.

يتم تقديم دعم بنسبة 90 ٪ للأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 14000 ولا يزيد عن 16000 ريال.

يتم توفير معدل دعم بنسبة 85٪ للأسر التي يبلغ دخلها الشهري 17000 ريال.

تتلقى الأسر التي يبلغ دخلها الشهري 18 ألف ريال 80٪ من إجمالي المساعدات.

يتم تقديم دعم بنسبة 75٪ للأسر التي يبلغ دخلها الشهري 20000 ريال أو أقل.

يمكن لمواطني المملكة تقديم الشكاوى وعروض المساعدة من خلال التواصل مع برنامج المساعدة على الإسكان على رقم مجاني واحد مقدم من مدير البرنامج 199090 بريد إلى 68222.

مواعيد صرف الدعم السكني

أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، أن مواعيد الصرف الخاصة بالدعم السكني يتم بدء الصرف فيها يوم 24 من كل شهر وهو الموعد المحدد من قبل الوزارة ليتم نزول كافة الرواتب المستحقة في حسابات المستفيدين بهذا الموعد وفقًا لبعض الشروط والضوابط المعينة التي أعلنت عنها الوزارة حتى يكون مستحق للدعم، إضافة إلى أن برنامج دعم سكني له دور كبير في مساعدات الكثير من الفئات الاكثر احتياجًا بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، نظرًا لأهميته الكبرى التي تدعم بشكل كبير عجلة الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والعالمي، كما ان هذا له دور كبير للغاية في مساعدة المنشأت العقارية الناشئة التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم الفريد من نوعه على المستوى المحلي والعالمي.

شروط دعم سكني للمرأة

يحدد برنامج المساعدة على السكن شروط حصول الأرامل والمطلقات والمواطنين الآخرين في المملكة العربية السعودية على مبالغ شهرية والتي جاءت على النحو الاتي:-