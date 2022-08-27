نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر results.mlazemna الان رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الشغال برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 نقدمه ونوافيكم بها حيث فى ظل ان العد التنازلي الذي جاء لتمكين الطلاب على الحصول على تلك النتائج قد بدء التي أشار إليها معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان موعد إعلانها سيكون فى نهاية شهر أغسطس الجاري على شكل نوافيكم به ونستعرض عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022

سيصبح بشكل وبصورة الكترونية اعلان نتائج السادس الاعدادي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى بداية الاسبوع المقبل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت حالياً استعداداً حتي يتم الانتهاء من عمليات التدقيق ما قبل ظهور نتائج الطلاب الذي قد اكد معالي وزير التربية والتعليم العراقية على انها ستكون معلنة فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى بداية الاسبوع القادم على شكل وصورة الكترونية نتابعها ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول وذلك بشكل وبصورة الكترونية جاءت بشكل جاء على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى فى ادخال رقمك امتحاني فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي ام علمي تطبيقي أو احيائي

ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام أو عرض النتائج

على ان ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح هذا ومع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية اكدت على ان نتائج الصف السادس الاعدادي لم تتأخر عن بداية الأسبوع القادم وذلك على مستوى جميع المحافظات العراقية، على ان نتابع على غرار هذا الامر جميع التفاصيل المطروحة والمتعلقة حول تلك النتائج التي ستكون معلنة أمام كل الطلاب فى الساعات القليلة المقبلة

عمليات البحث على جوجل لاتزال متزايدة لمعدلات ضخمة وكبيرة وراء اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي التي بامكانكم الحصول عليها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث من المنزل بامكانكم الدخول على موقع الوزارة الرسمي بعدما يتم توجيه الدعوة امام الطلاب على الدخول على الموقع للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بالاسم والرقم الامتحاني بامكانكم الحصول عليها