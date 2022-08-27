نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقمك الامتحاني epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول نستعرضها الان بعدما اكدت وزارة التربية العراقية ان نتائج السادس الاعدادي اوشكت على الظهور للنور عقب ساعات من الآن واعتذرت الوزارة لطلابها عقب الشكاوى التى جاءت والتى كان مضمونها غضب الطلاب بشأن تأخير نشر النتائج، لكن بررت الوزارة هذا التأخير مؤكدةً ان هذا التأخير يأتي فى صالح الطالب و يرجع سببه الى ان الوزارة شددت على المصححين ضرورة تحرى الدقة اثناء التصحيح حتى لا يُظلم اى طالب.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

كانت وزارة التربية قد كشفت فيما سبق ان نتائج السادس الاعدادي ستتواجد امام الطلاب فى الفترة بداية من 20 اغسطس وحتى خواتيم الشهر نفسه وكان من المفترض الا يتم تأخير إظهار النتائج عن الـ 25 من اغسطس لكن حتى الآن لم يجد الطلاب نتائجهم على اى من المواقع التى خصتها الوزارة للقيام بمسؤلية نشر النتائج مما جعل الطلاب يشتكون من التأخير، لكن سارعت الوزارة بتحديد سبب التأخير مؤكدة انه يصب فى مصلحة الطالب حيث يعود تأخير الافصاح عن النتائج لاضافة المزيد من الدقة والمراجعة على نتائج الطلاب.

هذا وعقب تأكيد وزارة التربية ان تأخير النتائج يأتى فى مصلحة الطلبة اكدت ايضاً ان نسبة النجاح لهذا العام جيدة للغاية حتى ان الوزارة قررت اعطاء درجات اضافية لكل مادة تساهم فى رفع مجموع الطلاب، وقد حددت الوزارة خمس درجات لكل مادة تقع تحت مسمى درجات الرأفة وهذا ما ساعد فى رفع نسبة النجاح لعامنا الحالي.

رابط نتائج السادس الاعدادي بالعراق الدور الاول

يُفترض ان يُكشف الستار عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق عقب ساعات من الآن كما يفترض ان تظهر النتائج الكترونياً بهدف إراحة الطلبة كما وفرت اكثر من موقع لهم يمكن للطالب اختيار اي منها لرؤية نتيجته فى حال تعطل احداهم يمكن اللجوء للاخر، وعلى من يريد اللجوء لموقع الوزارة لرؤية نتائج السادس الاعدادي بالعراق عليه فعل ما يلي:-

على العلم على ان نتائج الصف السادس الاعدادي لم تتأخر تماماً عن الاسبوع الجاري، حيث قد اكدت مصادر رسمية داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج السادس الاعدادي سيتم العمل على نشرها بشكل وبصورة الكترونية وذلك على مستوي جميع المحافظات العراقية عبر موقع الوزارة الرسمي خلال الاسبوع الجاري حتي يتمكن كل الطلاب من الحصول على تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني