عاااجل ننشُر درجات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب ادبي وعلمي عبر موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg

ننشُر درجات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب ادبي وعلمي من موقع التنسيق الرسمي، بدأت رسمياً الاستعداد تجاه فتح تنسيق تلك المرحلة بعد ان تم الاعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على ان يترقب طلاب شهادة الثانوية العامة عمليات بدء فتح ابواب التسجيل على المرحلة القادمة من مراحل التنسيق على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

درجات تنسيق المرحلة الثالثة

كشف مكتب التنسيق رسمياً على ان أبواب التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة سيتم فتحها فى غضون ايام قليلة من الان، حيث سيعمل مكتب التنسيق على استقبال الطلاب الناجحين من الدور الثاني والطلاب الناجحين من الدور الاول ومجموعهم اقل من 60% و58 % بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وعلمي، على ان يؤكد معالي وزير التعليم العالي على ان يكون الحد الادني لقبول الطلاب فى تلك المرحلة 50% لكلا المرحلتين، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا امر الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق وخطوات تسجيل رغبات الطلاب فى تلك المرحلة

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

ننقل ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طرق وخطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الرسمي وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لموقع بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

البدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي في الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي

ابدء فى تحديد المحافظة

ابدء فى النهاية على النقر على ايقونة تسجيل وذلك بعدما يتم ادخال كل الرغبات التي ترغب بها فى الايقونات المخصصة لها

هذا ومع العلم على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ستعلن من خلال موقع التنسيق الرسمي مثلما تم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي والثانية

على العلم على ان موقع التنسيق سيعمل على استقبال رغبات الطلاب فى تلك المرحلة استعداداً حتي يتم الاعلان عن غلق ابواب التسجيل على تلك المرحلة المتوقع ان يستمر لمدة 6 ايام بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وكذلك علمي، على ان تستعد وزارة التعليم العالي فى اعقاب هذا الامر على اعلان نتيجة تنسيق تلك المرحلة بشكل وبصورة الكتروينة من خلال موقع التنسيق الرسمي