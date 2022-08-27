«تيكاد».. اليابان تعلن 30 مليار دولار مساعدات لإفريقيا خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "يورونيوز"، جاءت تصريحات كيشيدا خلال مشاركته عبر الفيديو فى فعاليات "ندوة طوكيو الدولية للتنمية فى إفريقيا"، والمعروفة اختصارًا بـ"تيكاد"، بينما امتنع رئيس الوزراء اليابانى عن حضور المؤتمر بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وانطلقت فعاليات المؤتمر فى تونس صباح اليوم السبت، بمشاركة عشرات المسؤولين من دول القارة ومن اليابان الساعية إلى تعزيز الشراكة معها فى إفريقيا رغم معوقات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر 30 رئيس دولة وحكومة فى النسخة الثامنة من الندوة، والتى تعقد على مدار يومى السبت والأحد فى العاصمة تونس.

وبحسب "يورنيوز"، قالت وسائل إعلام يابانية إن الحدث سيكون بمثابة "رد" طوكيو على الولايات المتحدة وأوروبا، ومنافستها الأبرز الصين، التى تعمل بخطى حثيثة على ترسيخ وجودها فى إفريقيا، لا سيما عبر مشاريع بنى تحتية فى إطار مبادرتها "الحزام والطريق".

وتسعى اليابان لتعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية استنادًا إلى "نقاط قوتها التى تتمثل فى النمو المقترن بالجودة، والتركيز على الإنسان"، حسبما أفادت به وزارة الخارجية اليابانية فى تقديمها للندوة عبر موقعها الإلكترونى.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الندوة إلى حوالى 5000 شخص، حيث يشارك الوفد اليابانى بقيادة وزير الخارجية يوشيماسا هاياشى.