الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا الأوكرانية تحذر من مخاطر انتشار مواد مشعة

جدة - نرمين السيد - حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، التى تسيطر عليها القوات الروسية، السبت، من مخاطر "انتشار مواد مشعة"، حسبما نقلت "اكسترا نيوز" عن الوكالة الفرنسية، منذ قليل.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت شركة "إينرجوأتوم" إن القوات الروسية "قصفت مرارًا خلال يوم أمس"، الموقع، وثمة مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة"، محذرة فى الوقت نفسه من "مخاطر كبيرة باندلاع حريق". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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