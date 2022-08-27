العالم اليوم - فيديو لفاجعة باكستان.. نحو ألف قتيل جراء الأمطار الموسمية

انتم الان تتابعون خبر فيديو لفاجعة باكستان.. نحو ألف قتيل جراء الأمطار الموسمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 04:18 مساءً - جاء العدد الجديد للقتلى بعد يوم من طلب رئيس الوزراء شهباز شريف المساعدة الدولية في مكافحة أضرار الفيضانات القاتلة في الدولة الإسلامية الفقيرة.

تسبب موسم الرياح الموسمية، الذي بدأ في يونيو، في هطول أمطار غزيرة على باكستان بشكل خاص هذا العام، ويكافح رجال الإنقاذ لإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل من المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث أجبرت الأزمة الحكومة على إعلان حالة الطوارئ.

وتقول المسؤولة الإدارية الكبيرة في تشارسادا سانيا صافي إن الفيضانات في شمال غرب إقليم خيبر بختونخوا، دمرت بوابات نظام رئيسي للتحكم في المياه في نهر سوات، ما أدى إلى فيضانات في مقاطعتي تشارسادا ونوشيرا.

وأضافت: "استبقنا الموقف وحذرنا وأجبرنا السكان المترددين على مغادرة منازلهم طلبا للأمان والانتقال إلى مخيمات الإغاثة المقامة في المباني الحكومية في أماكن آمنة".

وأشارت صافي إلى أن هناك مخاوف من ارتفاع منسوب نهري سوات وكابل، ما يزيد من بؤس السكان الذين عانوا بالفعل خسائر في الأرواح والممتلكات.

وفي منطقة ناوشيرا، قالت المسؤولة المحلية قرة عين وزير إن مياه الفيضانات غمرت الشوارع قبل أن تتجه المياه المتدفقة نحو المناطق المنخفضة.

وأضافت: "قامت إدارتنا بإجلاء العديد من الأشخاص وأخذت آخرين إلى معسكرات الإغاثة حيث وفرت الحكومة الأسرة والطعام في المباني الآمنة ... سنستخدم الشرطة لإجبار أولئك المترددين على مغادرة منازلهم".

فيضانات كارثية

وتحدث خوشال وهاب، الذي يعيش في أحد أحياء ناوشيرا المغمورة بالمياه، قائلا إن السكان يتذكرون الفيضانات الكارثية التي حدثت عام 2010 وتم إجلاء العديد منهم خوفًا من خطر مماثل، مشيرا إلى أن الناس خائفون.

وقالت وزيرة الإعلام مريم أورنغزيب إن الجنود ومنظمات الإنقاذ يساعدون الناس على الوصول إلى بر الأمان في العديد من مناطق جنوب السند وشمال غرب خيبر باختونخوا وشرق البنجاب ومقاطعات بلوشستان الجنوبية الغربية.

وأضافت: "فرضت الحكومة عقوبات على أموال كافية لتعويض المتضررين ماليًا ولن نترك شعبنا بمفرده في هذا الوقت العصيب".

وطلبت أورنغزيب من الأثرياء ومنظمات الإغاثة تقديم المساعدة لمساعدة الباكستانيين المتضررين من الفيضانات.

واستجابة لنداء شريف للحصول على مساعدات دولية، خططت الأمم المتحدة لتوجيه نداء عاجل بقيمة 160 مليون دولار للتبرعات، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية عاصم افتخار.

وقال افتخار في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الجمعة إن النداء سيُطلق في 30 أغسطس.

ويعد وادي الكلام الخلاب في ولاية خيبر بختونخوا من أكثر المناطق تضررا من الأمطار والفيضانات، وجرفت مياه الأنهار المتدفقة مبانٍ بأكملها، بما في ذلك فندق شهير.

وقال مظفر خان، الذي جرفت مياه السيول متجره كباقي المتاجر الأخرى: "الوضع خطير للغاية حيث لم يتبق لدينا أي رابط طرق مع بقية المحافظة، وليس لدينا شبكة كهرباء وغاز واتصالات ولا يوجد أي إغاثة تصل هنا".

قالت السلطات إن الآلاف الذين جرفت منازلهم يعيشون الآن في خيام، على بعد أميال من قراهم وبلداتهم التي غمرتها المياه، بعد أن أنقذهم الجنود وعمال الكوارث المحليون والمتطوعون.

في بلوشستان، قال أسد الله ناصر، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث بالمقاطعة، إن جميع المقاطعات الـ 34 في الإقليم الفقير تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال إن شبكات الطرق دمرت وجرفت الجسور ولم يكن بالإمكان الإغاثة إلا بنشر طائرات هليكوبتر لا يمكنها في كثير من الأحيان العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال إن المسؤولين الإقليميين أكدوا 235 حالة وفاة لكن من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير بعد استعادة الاتصالات.

مقاطعة البنجاب الشرقية

وفي مقاطعة البنجاب الشرقية، بدا أن منطقة راجان بور كانت الأكثر تضررًا إلى جانب منطقة ديرة غازي خان. غمرت المياه آلاف المنازل المبنية من الطين والطوب، وهُدم معظمها بالكامل أو دُمِّر جزئياً على الأقل.

لجأ السكان الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الفيضانات إلى أرض مرتفعة، حيث انتظروا مواد الإغاثة وغيرها من المساعدات.

وقال رحيم حسن (52 عاما) إنه فقد منزله وطفليه - ابنة وابن يبلغان من العمر 14 و16 عاما على التوالي.

وتابع: "لم يبق لي شيء في الحياة، لقد دمر منزلي وجرفت المياه المتدفقة أطفالي، ونحن الآن مستلقون بلا حول ولا قوة على هذا الطريق تحت السماء المفتوحة حيث يطعمنا الجنود".

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أحدث تقاريرها الليلية أن 45 شخصا قتلوا في حوادث مرتبطة بالسيول من الجمعة إلى السبت، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ منتصف يونيو إلى 982 مع إصابة 1456 شخصا.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الموسمية هذا الأسبوع، لا سيما في الجنوب والجنوب الغربي. يمتد الموسم عادة من يوليو إلى منتصف سبتمبر في باكستان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة في إتلاف جسور وشبكات طرق في جميع أنحاء باكستان، مما أدى إلى تعطيل إمداد الأسواق بالفواكه والخضروات وتسبب في ارتفاع الأسعار.

كما تعرضت أجزاء كبيرة من أفغانستان المجاورة للأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الوطنية في البلاد محمد نسيم حقاني إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في ولاية نانغرهار الشرقية على مدار 24 ساعة وأن مروحيات وزارة الدفاع أنقذت أكثر من 600 شخصا آخرين.

ويضاف السبعة إلى 182 حالة وفاة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع.