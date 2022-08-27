نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢ إناث “لحملة الثانوية توجيهي” مديرية شؤون الأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022 ذكور وإناث ، ما زلنا نتابع معكم جميع ما يتم نشره وكافة التفاصيل والأخبار عن فتح باب تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية ٢٠٢٢ للذكور والإناث لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم بالصبغة العسكرية برتبه رقيب لحملة شهادة البكالوريوس وبرتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم ، وذلك حسب ما جاء ضمن الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بخصوص فتح تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على جميع التفاصيل التي تخص تقديم تجنيد الجيش الأردني ذكور وإناث ، وفقاً للمواعيد والشروط الموضحة.

تحديث: أعلنت القوات المسلحة الأردنية متمثلة في شؤون الأفراد عن فتح باب التسجيل في تجنيد الجيش الأردني إناث لحملة الشهادة الثانوية العامة توجيهي الأردن للفرع العلمي، وذلك بهدف الانضمام إلى برنامج الدبلوم المتوسط ، وإليكم تفاصيل تقديم طلب تجنيد في الجيش الأردني إناث أسفل المقال.

تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢ ، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عبر موقع طلبات التجنيد الجيش العربي أمس متمثلة في شؤون الأفراد مركز تجنيد الجيش العربي عن تفعيل رابط موقع تجنيد الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية للذكور والإناث ، وذلك وفقاً للمواعيد المعلنة وشروط تقديم تجنيد الجيش العربي لحملة شهادات البكالوريوس والدبلومات شامل ناجح، وسوف نستعرض عليكم أدناه جميع التفاصيل.

تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢ ، وخلال البيان الصادر للإعلان عن فتح موقع تجنيد الجيش الأردني أوضحت مديرية شؤون الأفراد أن من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقديم من جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردني، حيث سيكون موعد بدء تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 أعتباراً من الساعة 12:00 مساء يوم الأحد الموافق 28/8/2022 ولغاية الساعة 15:00 من مساء يوم الأحد الموافق 4/9/2022.

شروط تقديم تجنيد الجيش الأردني 2022

كما ذكرنا بعاليه فقد أوضحت شؤون الأفراد مركز تجنيد الجيش العربي شروط تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب أو ترغب في التقديم في تجنيد الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية 2022 ، والتي جاء في مقدمتها أنه يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية وبالنسبة للإناث يشترط أن تكون عزباء، ونستكمل معكم باقي الشروط كالآتي: Www psd gov jo تقديم طلب تجنيد.

أ. أن يكون المتقدم/المتقدمة أردني الجنسية . ب. أن يكون المتقدم والمتقدمة من (مواليد 1/1/1994) فأعلى . جـ. أن تكون المتقدمة من الإناث غير متزوجة (عزباء/ مطلقة/ أرملة). د.أن يكون المتقدم لائقاً من الناحية الصحية. هـ. أن لا يقل طول المتقدم من الذكور عن (160) سم والمتقدمات من الإناث عن (150) سم وان يتناسب الطول مع الوزن . و. أن يجتاز المتقدم/المتقدمة المقابلة الشخصية والفحص الفني من قبل اللجنة الفنية المختصة. ز. أن يكون المتقدم/المتقدمة حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف. حـ. التقيد بشروط السلامة العامة (كمامة , قفازات) أثناء المقابلة والمراجعات. يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) كما يلي: أ. يقوم الراغب / الراغبة بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني . ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحب/صاحبة العلاقة بحيث يتحمل/تتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل

المركز العسكري للتجنيد . جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

طريقة تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 العام ذكور وإناث

والآن نتعرف سوياً على طريقة تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني 2022 إناث وذكور والتي تتمثل في خطوات بسيطة وسهلة كما هو موضح بالفيديو المرفق:

رابط موقع تجنيد الجيش الأردني ٢٠٢٢

أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه من خلال الدخول على موقع تجنيد الجيش الأردني العربي، يمكنكم تقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة الأردنية ، وكذلك يُمكنكم معرفة جميع التفاصيل عن الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة الشخصية بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً.

متابعة- تقديم طلب تجنيد في الجيش الأردني 2022-2023 إناث:

يزداد البحث في الوقت الحالي عن رابط موقع تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني إناث 2022-2023 ، وذلك من قبل جميع الراغبات في تسجيل الدخول وإتمام عملية التسجيل في تجنيد الجيش الأردني بالتزامن مع الإعلان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مديرية شؤون الأفراد، وإليكم التفاصيل.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

والجدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ستفتح باب استقبال تقديم طلب تجنيد الجيش الأردني إناث 2022-2023 ، بداية من يوم الأحد الموافق 28/8/2022 وحتى تنتهي عمليات التسجيل في يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وذلك من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد والمرفق بعاليه.