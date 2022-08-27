نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر school.madrasati.sa رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444 الطالب وولي الأمر في المقال التالي
رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444 العام الدراسي الجديد حيث يمكن تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1444 من خلال ولي الأمر وايضا الطالب والدخول على المنصة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها حيث انها من اهم المنصات التعليمية الالكترونيه في المملكة العربية السعودية التي أطلقتها وزارة التعليم لكي تقدم العديد من الخدمات المختلفة للطلاب والمعلمين ولي الأمر فهي تسمح لولي امر ايضا تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت وسنقوم بعرض الطريقة والتفاصيل من خلال موقع ثقفني.
رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444 الإلكترونية
اعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاق وتشغيل منصة مدرستي التي تختص في التعليم عن بعد من خلال الإنترنت فهي تدعم التعلم عن بعد بطريقة مميزة لجميع الطلاب والمعلمين أيضا وتحقق الأهداف من العملية التعليمية فهي تقدم التواصل بين الطالب والمعلم وايضا ولي الأمر لكي يتعرف على مستوى الطالب وتحقق العديد من المهارات والقيم التي تتماشى مع المتطلبات الرقمية ورؤية المملكة لعام 2030
رابط تسجيل منصة مدرستي 1444
يمكن للطالب ان يصل الى منصة مدرستي من خلال الرابط الرسمي الخاص بها ويسجل الدخول حيث أنها تقدم الخدمات الى الطلاب والمعلمين وتساعدهم في التعلم وأخذ المعلومة دون الخروج من المنزل تعتبر من إحدى القنوات التعليمية المتميزة في هذا المجال حيث يكون التسجيل في منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية
- الضغط على موقع منصة مدرستي الرسمي
- ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول
- ثم يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح
- إدخال جميع البيانات المطلوبة
- ثم إدخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف
- ثم يجب إدخال رمز التحقق الذى سوف يتم ارساله على الهاتف للتأكد من هوية الطالب
- ثم الضغط على تسجيل في نهاية الصفحة
خدمات منصة مدرستي
كما ذكرنا أن المنصة مدرستي التعليمية الالكترونيه تقدم عدد من الخدمات التي يستفيد منها الطالب وايضا المعلم فهي تساعد الطالب في التعرف على المواد الدراسية وتسهيل استيعاب المعلومة، بالاضافة الى انه يستطيع معرفه الواجبات والاختبارات ورفع النتائج من خلالها وتقدم العديد من الطرق الحديثة في التعلم للطالب كما أنها توفر للمعلم العديد من الأدوات لكي يعرضها على الطلاب بشكل بسيط وسهل وتوفر لولي الأمر متابعة مستوى ابنه الكترونيا دون الذهاب الى المدارس.
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