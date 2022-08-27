نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الأمن العام 1444 عبر أبشر التوظيف jobs.sa في المقال التالي
شروط التسجيل في الأمن العام 1444 واحدة من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بشدة كثيرًا في الفترة الأخيرة عبر محركات البحث من أجل التعرف على المطلوب من أجل الالتحاق بالوظائف بعد الإعلان عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة وإتاحة التقديم في تلك الوظائف الآن.
يأتي هذا الأمر بعد أن قامت المديرية العامة للأمن العام بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام من خلال منصة أبشر وسوف نتعرف سويًا عبر السطور التالية على شروط التسجيل في الأمن العام 1444 كذلك طريقة التسجيل بالخطوات.
شروط التسجيل في الأمن العام 1444
الشروط المطلوبة للتسجيل في الأمن العام 1444 في الوظائف الشاغرة المُعلن عنها من خلال المديرية العامة للأمن العام في المملكة العربية السعودية هي:
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
- من الهام والضروري أن تكون نشأة المتقدم للوظيفة داخل المملكة.
- يُستثنى من الشرط السابق من كانت نشأته مع والده الذي يعمل في خدمة المملكة خارج حدودها.
- يجب أن يتمتع بحسن السير والسلوك وألا يكون قد تم اتهامه من قبل في واحدة من التهم المخلة بالشرف والأمانة.
- أن تكون الهوية الخاصة به سارية وقت التقديم.
- ألا يكون قد عمل من قبل في واحدة من الوظائف العسكرية.
- في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.
- اجتياز كافة الاختبارات التي تضعها هيئة القبول الخاصة بالأمن العام.
- يجب أن يكون حاصل على شهادة جامعية من داخل المملكة أو معادلتها من داخل المملكة في حالة الحصول عليها من الخارج والتصديق عليها من واحدة من الجامعات السعودية.
طريقة التسجيل في وظائف الأمن العام بالخطوات
طريقة التسجيل في وظائف الأمن العام 1444 سهلة للغاية فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الصفحة الرئيسية منصة أبشر التوظيف.
- الضغط على خانة اختيار الوظائف.
- دون البيانات الشخصية المطلوبة التي تشمل الاسم ورقم الهوية ورقم هاتفك الجوال والعنوان الوطني والمؤهل الحاصل عليها وغيرها من البيانات المطلوبة عبر الموقع.
- النقر على أيقونة حفظ البيانات بعد مراجعة كافة البيانات المدونة للتأكد من صحتها.
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