موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 بكافة أنحاء الجمهورية ومرتبات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر التي أصبحت محل بحث الكثير من المواطنين في تلك الفترة مع اقتراب موعد انتهاء شهر أغسطس الحالي واقتراب موعد بدء الشهر الجديد سبتمبر، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين في التعرف على مواعيد صرف المعاشات والمرتبات لشهر سبتمبر 2022 لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة بجمهورية مصر العربية، ولذلك سوف نوضح من خلال مقالنا اليوم موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 ومرتبات الموظفين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

ولقد أوضحت الدولة أنه من المقرر أن يتم صرف معاش شهر سبتمبر 2022 بدءا من يوم الاول من شهر سبتمبر 2022 وذلك بعد أن يتم وضع المبالغ المستحقة في حسابات المواطنين البنكية ليتمكنوا من صرف المعاش في الموعد المحدد للصرف، ولذلك جاءت قيمة الزيادة المستحقة للمعاشات بعد الزيادة الجديدة للعام 2022 والتي جاءت كالتالي:-

كل من كان معاشه يبلغ 1000 جنية مصري يصبح بعد الزيادة حوالي 1130 جنية مصري.

كل من كان معاشة يبلغ 2000 جنية مصري يصبح بعد الزيادة حوالي 2260 جنية مصري.

كل من كان معاشة يبلغ 3000 جنية مصري أصبح بعد الزيادة حوالي 3390 جنية مصري.

كل من كان معاشة يبلغ4000 جنية مصري أصبح بعد الزيادة حوالي 4520 جنية مصري.

كل من كان معاشة يبلغ 5000 جنية مصري أصبح بعد الزيادة حوالي 5650 جنية مصري.

كل من كان معاشة يبلغ 6000 جنية مصري أصبح بعد الزيادة حوالي 6780 جنية مصري.

شرائح معاش شهر سبتمبر 2022

ومن المحدد أن يتم صرف معاش شهر سبتمبر المقبل وفقا للشرائح التالية وهي:-

يوم الاول والثاني من شهر سبتمبر يتم صرف المعاشات التي تبلغ قيمة 1000 جنية مصري.

يوم الثالث والرابع من شهر سبتمبر يتم صرف المعاشات التي تبلغ من 1000 جنية مصري وحتي 2000 جنية مصري.

يوم الخامس والسادس من شهر سبتمبر 2022 يتم صرف المعاش الذي يبلغ أكثر من 2000 جنية مصري.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

ومن المحدد أن تبدء وزارة المالية في القيام بصرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة بدءا من يوم 21 سبتمبر 2022 والتي سوف تستمر في الصرف حتي يوم 27 سبتمبر 2022، وذلك على أن يتم الصرف يوم 21 لعد د 33 وزارة وهيئة، ويوم 22 سبتمبر لعدد 33 وزارة وهيئة، وباقي الايام لباقي الجهات الحكومية المختلفة.