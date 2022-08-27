قرض بدون كفيل 50,000 ألف ريال أونلاين لا يشترط جهة عمل بموافقة سريعة

قرض بدون كفيل أونلاين، هذا القرض الذي يبحث عنه الكثير من الأفراد داخل المملكة، فالمواطنين السعوديين والمقيمين يلجأ البعض منهم إلى البحث عن قرض شخصي مصغر يكون في متناول أيدي الجميع، ويستطيع أن يقم بالسداد في فترة طويلة كل المبلغ التمويلي، ولا يعاني من تراكم الديون عليه، ولذلك فقد قامت معظم البنوك والشركات السعودية بتوفير قرض سعودي بمبلغ تمويلي يصل 50,000 ريال بدون تحويل الراتب، وسوف تحصل على القرض أونلاين من خلال تقديم المستندات المطلوبة، وأنت داخل منزلك سوف تمتلك المبلغ التمويلي الذي سوف يساعدك في شراء كل ما تحتاج إليه.

قرض بدون كفيل أونلاين

متاح القرض لجميع العاملين داخل المملكة في الجهات الحكومية أو القطاعات الخاص أو شبه الحكومي، فلا يشترط جهة العمل لتحصل على التمويل الأصغر، سيارات مستعملة لمحدودي الدخل، فبدون أي شروط أو فقيود سوف تحصل على القرض الميسر والذي يبدأ من 2000 ريال ويصل حتى 50 ألف ريال داخل المملكة، وبفترة سداد طويلة، كما أنك سوف تحصل على القرض أونلاين وسوف تقوم بإمضاء العقد أون لاين وتختار طريقة الدفع للأقساط الشهرية، تسهيلا على المواطنين الحصول على المبلغ التمويلي بدون أي تعقيدات، وبإجراءات سريعة وميسرة.

شروط قرض 50,000 ريال أونلاين

متاح القرض لجميع السعوديين والسعوديات داخل المملكة.

للموظفين بالقطاع الخاص، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي.

يجب أن يكون العمر من 25 عاما ويصل حتى 60 عاما.

الراتب يبدأ من 4000 ريال.

وجود سجل ائتماني جيد.

الخدمة بالقطاع الخاص تكون على الأقل لمدة 6 أشهر.

وجود حساب بنكي باسم المستفيد.

طريقة طلب القرض أونلاين

وأنت داخل منزلك استمتع بأقوى القروض التمويلية إلكترونيا، والتي سوف تحصل عليها بعدما تقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة من إثبات الهوية وخطاب تعريف بالراتب، ويمكنك الدخول إلى موقع الإلكتروني لشركة إمكان واختيار التمويل الميسر بدون كفيل ومن غير تحويل راتب، منها لتحصل على القرض بمبلغ يبدأ من 2000 ريال وحتى 50,000 ألف ريال وذلك بموافقة سريعة وتحويل المبلغ إليك في حالة تقديم وفي أقل وقت، أما إذا ك نت تريد أن تحصل على القرض من خلال الهاتف المحمول، فمن خلال تطبيق إمكان عبر الهاتف المحمول سوف تقوم بالدخول عليه وتقوم بالتسجيل في التطبيق، تقوم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة، وفور اكتمال أوراقك سوف يتم الموافقة وتحويل المبلغ إليك، وكما ذكرنا سابقا سوف تختار طريقة الدفع الأنسب لك للأقساط الشهرية.