نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 بمحافظات العراق وخطوات استخراج درجات الطلاب إلكترونيا في المقال التالي
موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 الذي أصبح محل بحث واهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ليكونوا على علم بالموعد الرسمي لأعلان نتيجة السادس الاعدادي 2022 الدور الأول، وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنة لم يتبقي سوي القليل على إعلان النتيجة بشكل رسمي وذلك بالنسبة لطلاب السادس الأعدادي الدور الأول 2022 وذلك لكافة التخصصات والشعب من ” أحيائي وتطبيقي وأدبي”، ومن المحدد أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بعقد ذلك المؤتمر الصحفي ليتم من خلاله إعلان نتيجة الصف السادس الأعدادي 2022 الدور الأول بالعراق وسوف تقوم أيضا بإعلان أسماء أوائل الطلاب وذلك من كافة التخصصات والشعب، وهذا ما سوف نقوم بتناول من خلال مقالنا اليوم بتفاصيل موعد إعلان نتيجة السادس الإعدادي 2022 الدور الأول.
موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الاول
وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت منذ الأسبوع الماضي عن انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وذلك لكافة الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلاب الصف السادس الاعدادي وذلك من كافة أنحاء دولة العراق، وفي الوقت الحالي يتم مراجعة تلك الدرجات التي حصل عليها الطلاب من خلال اختبارات الدور الأول بكل دقة ليتم من ثم إعلان النتيجة بشكل رسمي بعد أن يتم إعتمادها في خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بالنسبة لكافة محافظات العراق، ولقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الأعدادي بالعراق الدور الأول في وقت واحد وليس تدريجيا كما كان يحدث في السابق، وبعد أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف السادس الإعدادي سوف يتم فتح باب الاعتراضات على نتائج الطلاب.
خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي
ولقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنة فور أن يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم وذلك من خلال القيام بأتباع الخطوات التالية وهي:-
- اولا يتم الدخول على موقع وزارة التعليم العراقية للصف السادس الاعدادي.
- ومن ثم يتم اختيار قسم نتائج الامتحانات نتائج السادس الاعدادي.
- ويتم اختيار نتائج الدور الأول.
- ويتم ادخال البيانات المطلوبة من الاسم والرقم الامتحاني.
- ومن ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.
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