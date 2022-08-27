نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات مسابقة 30 ألف معلم.. طريقة الإستعلام عن موعد اختبارات مسابقة 30 ألف معلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزى عن موعد اختبار مسابقة 30 ألف معلم فى 26 يونيو الماضى، وبدأ التسجيل في المسابقة في 2 يوليو حيث يستعدالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجراء تقييم القدرة على الامتحان، والتطبيقات الإلكترونية لعدد 15187 وظيفة مدرس مساعد (مستوى رياض الأطفال) في مركز تقييم القدرات والمسابقات من إجمالي 36235 من المتقدمين المؤهلين،عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس الجهاز المركزي والادارة الدكتور صالح الشيخ اطلع خلاله على تقرير تضمن معلومات عن عقد المتقدمين لشغل الوظائف وتفاصيل اللمسابقة بشرط ان تكون هذه الاختبارات إلكترونيا.

موعد اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

ستجرى اختبارات بمسابقة 30 ألف معلم وفقًا لجدول الامتحانات الذي ينشره جهاز التنظيم والإدارة فى المحافظات بنحو:

• اختبار المتقدمون من محافظة الجيزة الأحد 28 أغسطس.

• اختبار المتقدمون من محافظة القاهرة في 29 أغسطس.

• اختبار المتقدمون من محافظة القليوبية في 30 أغسطس.

• اختبار المتقدمون من محافظة المنوفية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من تليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر.

• اختبار المتقدمون من محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة الشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة سوهاج 17 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة كفر الشيخ 18 سبتمبر.

• اختبار المتقدمين من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة دمياط والفيوم 20 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر.

• اختبار المتقدمون من محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر.

طريقة الإستعلام عن موعد اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

• يجب على المتقدمين التحقق من موعد الإختبار على بوابة الوظائف الحكومية للهيئة.

• عدم إحضار هاتفك المحمول إلى مقر الامتحان.

• في حالة ضبط الهاتف سيتم إلغاء امتحان مقدم الطلب.

• تشمل الاختبارات: المهارات السلوكية والمهارات اللغوية والمهارات التقنية والمعرفية والاختبارات المهنية.

• يجب على المتقدمين مراعاة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا.

• يجب اتباع جميع تعليمات الإختبار بدقة وانضباط.