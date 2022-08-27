موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الانجليزي والتشكيل المتوقع للفريقين

مع اقتراب موعد موعد مباراة تشيلسي اليوم ضمن منافسات الدوري الانجليزي ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل عن مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي والتشكيل المتوقع للفريقين، وذلك حيث من المقرر ان يتم عقد مباراة الفريقين اليوم علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الانجليزي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق تشيلسي الي استعادة توازن الفريق والعودة لطريق الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ان سقط أمام ليدز يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك كان على ملعب “إيلاند رود”، تابعونا نوافيكم بموعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

يدخل فريق تشيلسي اليوم ويسعى فريق تشيلسي الي الفوز واستعادة توازن الفريق والعودة لطريق الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ان سقط أمام ليدز يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك كان على ملعب “إيلاند رود”، ويسعي ايضا ليستر سيتي للفوز بالمباراة واستعادة التوازن بعد ان سقط فريق ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2022-2023، كما ان فريق ليستر سيتي خسر ايضا في مباراتة أمام فريق أرسنال بنتيجة 4-2 فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تابعونا نقد لكم تشكيل الفريقين في الفقرة التالية.

التشكيل المتوقع اليوم في مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمي: ميندي.

في خط الدفاع: شلوبا، وسيلفا، وجيمس.

في خط الوسط: كوكوريلا، وجيم غالاغر، وجورجينيو، وماسون ماونت، ولوفتوس تشيك.

في خط الهجوم : رحيم ستيرلينج، وكاي هافرتز.

التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي كالتالي: