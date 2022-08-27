نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام القبول الإضافي لعدد 750 مقعد داخل جامعة الأمير سطام في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الأمير سطام القبول الإضافي وإعلان الجامعة عن توافر عدد 750 مقعد في تخصصات متعددة جاء ذلك القرار الصادر اليوم . من جامعة الأمير سطام بالخرج بأن جامعة سطام توفر مقاعد أخري إضافية . وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج القبول في جامعة الأمير سطام في وقت سابق . ورأت الجامعة بأن هناك إمكانية لتوفير تلك المقاعد في تخصصات متنوعة تم تحديدها من جامعة الأمير سطام كما أوضحت بأن . ذلك القرار يأتي تلبيةً للتوجيهات والرغبة في أن يتم قبول عدد أكبر من الطلاب والطالبات . داخل جامعة الأمير سطام وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” . سنتعرف علي تفاصيل ذلك القرار .

جامعة الأمير سطام القبول الإضافي

جاء قرار جامعة الأمير سطام القبول الإضافي لعدد المقاعد المشار له في التخصصات النوعية في الأماكن التالية :-

كافة الكليات داخل محافظة حوطة بني تميم . كما سيتم توفير مقاعد داخل مدينة السيح بالمقر الرئيسي . كذلك بجانب أن جامعة الأمير سطام أعلنت عن توافر مقاعد بمدينة السليل . بجانب أيضاً توافر مقاعد في منطقة وادي الدواسر . وفيما يخص تصريحات جامعة الأمير سطام عن شأن الأماكن الشاغرة نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

تصريحات جامعة الأمير سطام القبول الإضافي

نتائج القبول في جامعة الأمير سطام المعلن عنها سابقاً رأت بعد ذلك الجامعة أنه من الضروري أن يتم توفير مقاعد أخري . كما أن جامعة سطام القبول والتسجيل بها يتم عبر الموقع الرسمي بشكل إلكتروني . وسيكون متاحاً أمام كافة الطلاب والطالبات هؤلاء الذين لم يتمكنوا من التقديم والتسجيل في . جامعة الأمير سطام في الطلبات السابقة كذلك بجانب أن الجامعة أوضحت أن التسجيل في جامعة سطام يبدأ من اليوم . كما أن التقديم يستمر حتي يوم 29 / 1 / 1444 ويأتي قرار جامعة الأمير سطام . مواكباً في نفس الوقت مع إعلان جامعة الأمام محمد بن سعود بأن هناك نسبة مرغوب في إشغالها . تصل لنسبة 10% للمقاعد الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد . أما عن شروط القبول في تخصصات جامعة الأمير سطام نتعرف عليها بالسطور القادمة من “موقع ثقفني” .

ما هي شروط جامعة الأمير سطام للقبول بها

يجب علي الطلاب والطالبات أن يكونوا حاصلين علي شهادة الثانوية العامة .

كما يجب أن لا يكون قد مر علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة اكثر من خمس سنوات .

بجانب أن جامعة سطام القبول والتسجيل بها بشرط أن يجتاز الطالب اختبارات التحصيل والقدرات .

بها بشرط أن يجتاز الطالب اختبارات التحصيل والقدرات . كذلك من الضروري أن لا يكون قد تم فصل الطالب سابقاً من أي جامعة .

أما عن خطوات التسجيل في جامعة الأمير سطام للمقاعد الشاغرة نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

خطوات التسجيل في جامعة الأمير سطام

لكي ما يتم التسجيل في جامعة الأمير سطام القبول الإضافي للمقاعد المتاحة يكون عبر الخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي موقع جامعة الأمير سطام الرسمي . كما عبر الصفحة الرئيسية يتم تحديد نوع الشهادة ومن ثم الكلية المرغوبة . كذلك من الضروري أن يتم تحديد نوع الدراسة الراغب بها الطالب . بعد الخطوة السابقة يتم تحديد الفصل الدراسي في جامعة الأمير سطام . في نهاية الخطوات يتم تحديد اسم الجامعة بمربع خاص بها ولن يكون به ألا اسم جامعة الأمير سطام فقط . تلك هي الخطوات الخاصة بشأن جامعة سطام القبول والتسجيل للمقاعد الإضافية .

جامعة الأمير سطام القبول الإضافي للمقاعد التي عددها وصل إلي 750 مقعد جديد داخل الجامة ويأتي قرارها تلبية للتوجيهات . بأن يتم السماح للطلاب والطالبات التقديم في جامعة الأمير سطام والذين لم يحالفهم الحظ في وقت سابق . كما عرضنا تلك التفاصيل بشكل كامل داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .