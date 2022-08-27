نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام القبول الإضافي لعدد 750 مقعد داخل جامعة الأمير سطام في المقال التالي
عمر شويل - جدة جامعة الأمير سطام القبول الإضافي وإعلان الجامعة عن توافر عدد 750 مقعد في تخصصات متعددة جاء ذلك القرار الصادر اليوم . من جامعة الأمير سطام بالخرج بأن جامعة سطام توفر مقاعد أخري إضافية . وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج القبول في جامعة الأمير سطام في وقت سابق . ورأت الجامعة بأن هناك إمكانية لتوفير تلك المقاعد في تخصصات متنوعة تم تحديدها من جامعة الأمير سطام كما أوضحت بأن . ذلك القرار يأتي تلبيةً للتوجيهات والرغبة في أن يتم قبول عدد أكبر من الطلاب والطالبات . داخل جامعة الأمير سطام وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” . سنتعرف علي تفاصيل ذلك القرار .
جامعة الأمير سطام القبول الإضافي
جاء قرار جامعة الأمير سطام القبول الإضافي لعدد المقاعد المشار له في التخصصات النوعية في الأماكن التالية :-
- كافة الكليات داخل محافظة حوطة بني تميم .
- كما سيتم توفير مقاعد داخل مدينة السيح بالمقر الرئيسي .
- كذلك بجانب أن جامعة الأمير سطام أعلنت عن توافر مقاعد بمدينة السليل .
- بجانب أيضاً توافر مقاعد في منطقة وادي الدواسر .
- وفيما يخص تصريحات جامعة الأمير سطام عن شأن الأماكن الشاغرة نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
تصريحات جامعة الأمير سطام القبول الإضافي
نتائج القبول في جامعة الأمير سطام المعلن عنها سابقاً رأت بعد ذلك الجامعة أنه من الضروري أن يتم توفير مقاعد أخري . كما أن جامعة سطام القبول والتسجيل بها يتم عبر الموقع الرسمي بشكل إلكتروني . وسيكون متاحاً أمام كافة الطلاب والطالبات هؤلاء الذين لم يتمكنوا من التقديم والتسجيل في . جامعة الأمير سطام في الطلبات السابقة كذلك بجانب أن الجامعة أوضحت أن التسجيل في جامعة سطام يبدأ من اليوم . كما أن التقديم يستمر حتي يوم 29 / 1 / 1444 ويأتي قرار جامعة الأمير سطام . مواكباً في نفس الوقت مع إعلان جامعة الأمام محمد بن سعود بأن هناك نسبة مرغوب في إشغالها . تصل لنسبة 10% للمقاعد الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد . أما عن شروط القبول في تخصصات جامعة الأمير سطام نتعرف عليها بالسطور القادمة من “موقع ثقفني” .
ما هي شروط جامعة الأمير سطام للقبول بها
- يجب علي الطلاب والطالبات أن يكونوا حاصلين علي شهادة الثانوية العامة .
- كما يجب أن لا يكون قد مر علي الحصول علي شهادة الثانوية العامة اكثر من خمس سنوات .
- بجانب أن جامعة سطام القبول والتسجيل بها بشرط أن يجتاز الطالب اختبارات التحصيل والقدرات .
- كذلك من الضروري أن لا يكون قد تم فصل الطالب سابقاً من أي جامعة .
- أما عن خطوات التسجيل في جامعة الأمير سطام للمقاعد الشاغرة نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .
خطوات التسجيل في جامعة الأمير سطام
لكي ما يتم التسجيل في جامعة الأمير سطام القبول الإضافي للمقاعد المتاحة يكون عبر الخطوات التالية :-
- يتم تسجيل الدخول علي موقع جامعة الأمير سطام الرسمي .
- كما عبر الصفحة الرئيسية يتم تحديد نوع الشهادة ومن ثم الكلية المرغوبة .
- كذلك من الضروري أن يتم تحديد نوع الدراسة الراغب بها الطالب .
- بعد الخطوة السابقة يتم تحديد الفصل الدراسي في جامعة الأمير سطام .
- في نهاية الخطوات يتم تحديد اسم الجامعة بمربع خاص بها ولن يكون به ألا اسم جامعة الأمير سطام فقط .
- تلك هي الخطوات الخاصة بشأن جامعة سطام القبول والتسجيل للمقاعد الإضافية .
جامعة الأمير سطام القبول الإضافي للمقاعد التي عددها وصل إلي 750 مقعد جديد داخل الجامة ويأتي قرارها تلبية للتوجيهات . بأن يتم السماح للطلاب والطالبات التقديم في جامعة الأمير سطام والذين لم يحالفهم الحظ في وقت سابق . كما عرضنا تلك التفاصيل بشكل كامل داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الأمير سطام القبول الإضافي لعدد 750 مقعد داخل جامعة الأمير سطام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.