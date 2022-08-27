العالم اليوم - تايوان: أنشطة الصين العسكرية حولنا لا تتوقف

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 03:21 مساءً - قالت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، إنها رصدت 21 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان.

وذكرت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان، وهو خط فاصل غير رسمي بين الجانبين، وفق "رويترز".

ويمثل هذا التطور الأحدث في سلسلة الإجراءات الصينية التي تقول تايوان إن بكين تنفذها بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.

والجمعة، قالت تايبه إن 15 مقاتلة صينية حلقت عبر الخط الفاصل لمضيق تايوان.

وبدأت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، مطلع أغسطس الجاري بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وتعتبر الولايات المتحدة "أن الأنشطة العسكرية الصينية ترمي لإخضاع تايوان"، مرجحة أن تستمر "حملة الضغط الصينية لنحو أسابيع وربما أشهر".

لكن بكين تؤكد أن المناورات العسكرية "مجرد تدابير مضادة صحيحة وضرورية للدفاع عن سيادة الصين الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها".