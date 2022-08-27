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عمر شويل - جدة مميزات بطاقة سفر بلس من الراجحي 1444 .. يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المميزات الخاصة بالفيزا البنكية وذلك بسبب العروض والخصومات والأوفرات التي تقدمها للمواطنين أثناء التسوق والخدمات الإلكترونية وغيرها لذا يوفر كل بنك من البنوك والمصارف في المملكة باقات متعددة من الكروت الائتمانية التي تقدم للعملاء الخصومات وكذلك عليها عروض ونقاط منذ شراءها تستطيع أن تشتري بها ما ترغب به وكذلك نسبة خصم لعملاء كل بنك في هذه البطاقة ونوضح اليوم أحد البطاقات الائتمانية من مصرف أو بنك الراجحي والتي تقدم للمواطنين والعملاء العديد من المميزات والعروض التي لن تصدقها فتابع قراءة السطور التالية.

مميزات بطاقة سفر بلس من الراجحي 1444

بطاقة سفر بلس التي يقدمها مصرف الراجحي هي الأشهر بين البطاقات البنكية وذلك لأنها أكثر خصوصية بالمسافرين.

بشكل دائم ومختصة بعملاء التنقلات فتقدم لهم الكثير من العروض والمميزات بجانب تخصيصها نقاط .

من أجل التسوق الإلكتروني وكذلك البيع عبر الإنترنت وتحصد لك نقاط ومكافآت .

وأنت خارج حدود المملكة العربية السعودية ومن ضمن مميزاتها أنه ليس لها رسوم صفرية على التحويلات الخاصة.

بالأنواع المختلفة للعملات الدولية بجانب أنها صفر رسوم على كافة عمليات الشراء الدولية والعملات العالمية.

أيضًا ويمكن استفادة الشخص منها بميزة التأمين للسفر وذلك مجانًا ويقدم ذلك عن طريق الفيزا لبنك الراجحي .

وكذلك يمكن للفرد أن يقوم بصرف النقاط الخاصة بالبطاقة ويحولها إلى مكافآت عند شراءه بواسطة الفيزا .

سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وتمنحك البطاقة أيضاً عروض خاصة بالشحن بالدولار الأمريكي.

وتستطيع صرف 3.75 ريال سعودي بشكل ثابت في أي مكان في العالم وذلك بأي عملة غير محددة.

بجانب ذلك فهي تقوم بمنح ميزة دخول الصالات الخاصة بالسفر في المطارات بشكل مجاني .

وبجانب ذلك تتضمن تأمين خاص للسفر وسعر الصرف داخل مواقع التسوق الإلكتروني أثناء الشراء بهذه البطاقة .

يساوي 3.75 ريال سعودي للدولار الواحد في اليوم دون رسوم تحويل.

وكذلك يمكنك التحويل من الحساب بكل سهولة ويمنحك البنك نقاط المكافآت في حالة استخدامها خارج السعودية.

وكذلك داخلها وتحويل النقاط يكون بخيارات ومميزات أخرى.