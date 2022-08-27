كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 كفايات العام والتخصصي قياس هيئة تقويم التعليم etec.gov.sa

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 أصبح محل بحث كبير الآن، وذلك بعد أن تم الإعلان عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022 العام والتخصصي، وجاء الإعلان من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب على تويتر، وجدير بالذكر أن اجتياز اختبار الكفايات العام والتخصصي يعد أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية وشرط من شروط مزاولة مهنة التدريس، وهذا الاختبار يتكون من جزئين الأول هو الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، والجزء الثاني هو الاختبار التخصصي والذي يستهدف مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حتى الآن في الهيئة إلى 38 تخصص، ولأهمية هذا الموضوع نتناول معكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني رابط هيئة تقويم التعليم اختبار الرخصة المهنية.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يتم التسجيل في اختبار كفايات الرخصة المهنية إلكترونياً من خلال رابط قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب. وفيما يلي توضيح مفصل خطوة بخطوة عن طريقة التسجيل في الرخصة المهنية. وذلك من خلال الرابط الرسمي وكذلك بوابة النفاذ الوطني الرخصة المهنية.

في البداية يجب الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني.

الخطوة الثانية يتم الضغط على زر “الدخول لنظام الرخصة المهنية”.

ثالث الخطوات يتم استخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد لتسجيل الدخول.

بعد الدخول يتم الضغط على أيقونة “الاختبارات” ومنها يتم اختيار نوع الاختبار (العام أو التخصصي).

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وبعدها يتم تحديد المدينة والمقر والموعد المناسب حسب المواعيد المتاحة ثم تأكيد حجز الموعد.

يتم تحديد طريقة الدفع إما عن طريق “سداد” أو من خلال بطاقة الفيزا.

مواعيد التسجيل

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بالنسبة لاختبار الرخصة المهنية العام يبدأ التسجيل للرجال يوم الاثنين الموافق 29\08\2022. أما بالنسبة للموعد الخاص بالنساء فمن المقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 05\09\2022. من المقرر أن ينتهي التسجيل المبكر في الثامن من شهر أكتوبر 2022. وفترة الاختبار تبدأ من 11 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر.

أما بالنسبة للاختبار التخصصي فمن المقرر أن يبدأ التسجيل للرجال يوم الإثنين 29\08\2022. وبالنسبة لموعد الاختبار التخصصي الخاص بالنساء فمن المقرر أن يكون يوم الإثنين 05\09\2022. وينتهي فترة التسجيل المبكر في تاريخ 26 نوفمبر 2022. وفترة الاختبار من 21\01\2023 وحتى 25\01\2023.