كيفية الإستعلام عن معاش الضمان الإجتماعي المطور و موعد صرف شهر صفر و شروطه 1444

الكثير من المواطنين في المملكه العربيه السعوديه المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور، يبحثوا عن كيفيه الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور، و موعد صرف شهر صفر 1444 ،فقد قامت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه السعوديه الاعلان عن كيفيه الاستعلام عن الدفعه الجديده من معاش الضمان الاجتماعي المطور، كما اضافت الوزاره انه في حاله استبعاد أي مستفيد سوف يتم ظهور اسباب الاستبعاد عبر موقع الوزارة الرسمي الالكتروني وذلك عند الاستعلام عن نزول الدفعه الجديدة.

الموعد المحدد لصرف الضمان الإجتماعي المطور شهر صفر 1444

فقد حددت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه السعودية بأنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في خلال اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حالة مصادفة هذا اليوم يوم عطلة رسمية بالمملكه العربيه السعوديه فإنه يتم تقديم ،أو تأجيل الموعد بناء على ما تقرره الوزارة ،وبالتالي يكون موعد إيداع الدفعة الجديدة لشهر صفر 1444 من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2002/22 ،والموافق 5 من شهر صفر 1444 كما يتمكن جميع المستفيدين من الاستعلام عن الاستحقاق بطريقه الكترونيه ، دون الحاجه الى الذهاب الى أي من مقرات وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه السعودية ،وذلك من خلال موقعها الالكتروني الرسمي.

شروط إستحقاق معاش الضمان المطور 1444

لكي يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، لابد من توافر عدة شروط في الشخص المتقدم، وهذه الشروط قد وضعتها وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه السعوديه وهذه الشروط تتمثل فيه

أولا:أولا:يشترط للتقديم في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ان يكون المتقدم سعودي الجنسيه ومقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى الذي يتم تقديمه للدعم في البرنامج.

يلزم أن يقوم المتقدم بطلب الدعم بتقديم كافة المستندات والأوراق وإدخال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل بطريقه الكترونيه عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية السعودية.

ألا يكون المتقدم لديه عقارات أو أصول مالية.

في حالة إذا كان المتقدم قادرا على العمل لابد أن يقوم بالبحث عن فرصة عمل تناسب مؤهلاته عن طريق التقديم في المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية.

الخطوات المتبعة للإستعلام عن معاش الضمان الإجتماعي المطور 1444

يمكن الإستعلام عن نتائج إستحقاق معاش الضمان الإجتماعي المطور ،وذلك بإتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في: