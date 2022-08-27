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عمر شويل - جدة خطوات وكيفية التسجيل في الباصات نظام نور 1444 .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة من أجل التسجيل في خدمة الباصات ونقل الطلاب والطالبات من المدارس إلى المنازل والعكس عن طريقة التسجيل الخاص بالطلب عبر نظام نور التعليمي الموحد وهي المنصة الإلكترونية الأشهر في المملكة العربية السعودية بسبب الخدمات الكثير الخاصة بالمواطنين التي تقدمها لهم وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن توفير خدمة نقل وتوصيل الأبناء أو الطلاب من المدرسة إلى المنازل وذلك من خلال منظومة نقل أمنية كاملة تحقق أقصى درجات الثقة والأمان وكذلك السلامة فتشرف على هذه المبادرة إشرافاً كاملاً وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل أن توفر أقصى وأعلى درجات السلامة وذلك من أجل أن توفر خدمة التوصيل بكل أريحية للطلاب وتمنح الثقة لأولياء أمورهم ليطمئن على نجله أو ابنته أثناء عملية النقل فانطلاق المبادرة واستدامتها وتطويرها بشكل دائم هو مهمة وزارة التعليم بالتكامل مع خدمات النقل العام.

التسجيل في الباصات نظام نور 1444

وبالنسبة للطريقة الصحيحة للتسجيل في نظام نور التعليمي الإلكتروني في خدمة النقل الخاصة بالطلاب والطالبات .

فقد وضحت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة خطوات يتبعها الفرد من أجل تسجيل رغبته في خدمة نقل الطلاب وذلك.

عن طريق فتح نظام نور التعليمي من أي هاتف جوال .

وبعدها يقوم الفرد بتسجيل دخوله وكتابة حسابه الشخصي .

واختيار من القائمة خدمة النقل المدرسي.

وبعدها سيختار من القائمة طلب النقل المدرسي للعام الجديد .

وستظهر لك قائمة جديدة اختر نقل الطالب من الاختيارات المتاحة أمامك .

وبعدها ستظهر الشروط والأحكام والضوابط الخاصة بالخدمة اقرأها جيدًا.

ثم اضغط موافق وادخل البيانات الشخصية الخاصة بك والمطلوبة لاتمام الطلب.

وبعد اضغط على تأكيد وادفع رسوم تسجيل الطلب فقط عبر نظام سداد .

وذلك بالضغط على نعم وأكد الرسوم واحتفظ برقم الفاتورة الخاصة بالسداد من أجل الرد على طلبك.

وبهذا تكون قد أتممت طلب خدمة نقل الطلاب وسيتواصل معك المسؤول من المدرسة لتأكيد الطلب ومعرفة العنوان.

الخاص بالطفل ومحل سكنه ويوضح لك باقي التفاصيل بشكل مباشر في الهاتف الجوال .