نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 1444 2022 الآن إنطلاق الحجز وطريقته في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميعنا يعلم النجاح الذي حققه معرص الصيد والصقور في مواسمه الماضية فهو يجمعه بشقيه المستثمرين في سوق الصقور المحلية والمستوردة إلى جانب العديد من الشركات المصنعة التي تقوم بدورها لعرض وبيع أفضل أسلحة الصيد ومعداته، وقد بيع ما يقارب 110 قطعة من أسلحة الصيد والذخيرة، بالنسخة الماضية، وبدأ المعرض السعودي الدولي للصقور 2022 1444 والصيد إفتتاح أبوابه قبل يومين بافتتاح رسمي بطريقته المعتادة بالرياض العاصمة، لبيع الأسلحة كافةً لعشاق الأسلحة والصيّد داخل المملكة، والذي سيقام في الفترة من 25 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2022، ومن خلال التعرف على أحدث طرازات الأسلحة والبندقة، وفي سياق هذا، يمكن ان يقتني هواة الصيد أسلحتهم المناسبة وفق لحاجتهم وتضاريسهم حيث تتوفر أنواعا من الأسلحة للصيد تحت سقف واحد تجمع العلامات التجارية المشاركة في هذا المعرض، لذلك نرصد في السطور التالية من خلال هذا الموضوع المفيد حول كيف يمكن زيارة معرض الصيد والأسلحة من خلال إمتلاك تذاكرها.

معرض الصقور والصيد الدولي

يتماشى المعرض، مع خططه في استضافة جميع الأسلحة لمجال الصيد والمعدات ذات الصلة، وبما يلبي حاجيات رواده، وعن ما يبحثون عنه، فمنذ انطلاقه وحتى دورته الـ 4 أصبح مقصداً للباحثين عن أفضل بندقية للصيد، حيث يختص بدمج مختلف الاجنحة في مكان واحد لتضم جناح الرحلات البرية والصيد ويتضمن بيع الإكسسوار للأسلحة والبوصلات وغيرها، وهو ما يعزز مستقبل الصيد والصقور بالمملكة في ظل رؤية 2030 وكيفية الحفاظ على استدامتها، ولذلك يسعى العديد من الأشخاص منذ الأيام القليلة الماضية وحتى الآن في معرفة كيفية الحجز في معرص الصقور للأسلحة، هذا العام، وهو ما نقوم بنشره.

طريقة حجز لتذاكر معرض الصقور والصيد الدولي 1444 2022

قد يتساءل البعض عن الشروط لشراء السلاح هو أن يحصل المشتري على رخصة سلاح، يمكن للزوار ايضا شراء الأسلحة والذخيرة، والتقدم بطلب للحصول على ترخيص لحمل او الحصول لعلى ترخيص سلاح، ونحيلكم من خلال هذا الموضوع الى رابط تذاكر لحجز معرص الصقور والصيد ticket

تتراوح أسعار تذاكر الدخول لمعرض صقور والصيد ما بين 25 ريال إلى 1000 SAR، بحسب نوع التذاكر وفئتها حيث يتم تحديد أسعارها وفقا للدخول لأيام الأسبوع وكذلك لمرة واحدة مع ثلاث تذاكر متوفرة لمجموعة من الفئات تكون مختلفة التسعير تم اعتمادها مؤخراً من قبل منظمي معرض الصيد والصقور 1444 وجاءت تلك التذاكر على النحو الآتي

التذكرة العامة غير شامل جناح الأسلحة بـ 25 ر.س

تذكرة جناح الأسلحة 75 ر.س

تذكرة كبار الشخصيات 1,500 ر.س

رابط معرض صقور

يمكن الوصول إلى رابط تذاكر معرض صقور من هنا، وبمجرد فتح الرابط السابق، انتقل الى شراء التذاكر بالضغط على الزر الأخضر لها يسار الصفحة، ثم أختر تاريخ المجيء وذلك من قائمة التواريخ المتاحة، ثم ابحث عن نوع التذكرة المطلوبة والضغط على مربع عدد التذاكر لاختيار كمية التذاكر من الأرقام وبعد ذلك اضغط ادفع، ومن خلال رابط معرض الصقور كما ذكرنا يتبقى خطوة إدخال رقم الهاتف ثم إدخال معلومات البطاقات الائتمانية لإنهاء الدفع للتذاكر بنجاح.