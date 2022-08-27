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عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر مهرجان العودة إلى الرياض 2022/1444 .. يتسائل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن الطريقة التي يمكن من خلالها أن يقوم الفرد بحجز التذاكر الخاصة بمهرجات العودة الخاص بمدينة الرياض في المملكة والتي تنظمه هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ وقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية أن الطريقة الصحيحة للحجز تتم بشكل إلكترني عن طريق اتباع الخطوات الآتيه :-قم بالدخول إلى الإنترنت عبر الهاتف الجوال أو اللاب توكب وبعدها قم بحجز التذاكر الخاصة بالمهرجان عن طريق اختيار المهرجان وكلمة احجز الآن ستتجه بك الصفحة إلى كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر قم باختيار المهرجات واستعلم عن الموعد وكذلك المكان الخاص بالحصور وبعدها تحدد أي فئة تريدها من بين التذاكر وكذلك الهدد واضغط على كلمة شراء للتذكرة وستنتقل بك لطرق الدفع وبعدها ستتم إرسال التذكرة إلى هاتفك مباشرة فور دفع ثمنها المعلن أمامك وقت الحجز

طريقة حجز تذاكر مهرجان العودة إلى الرياض 2022/1444

أما إذا كنت ترغب في معرفة الفاعليات التي تقام خلال مهرجات العودة الخاص بمدينة الرياض فنذكرها في التالي.

بعدما أعلن عن بعضها وجعل الجميع متشوقين لمعرفة أسماء العروض التي تؤثر بشكل كامل على الطلاب والطالبات إيجابيًأ.

التجارب التفاعلية والخاصة التي تجمع بين عالم الترفيه وكذلك بجانبها المعرفة.

بالإضافة إلى التجارب الخاصة بالعلوم والفضاء وكذلك النينجا.

بينما التجارب المخصصة اللغات وكذلك الفنون وبعض المهن.

بجانب ذلك سيتم تقديم العروض الخاصة بكل الأطفال وكامل أفراد الأسرة كالعروض الكوميدية للطفل.

بعض العروض العالمين ستظهر كبديزني من اجل التزحلق على الجليد.

وهنالك بعض العروض المخصصة لبيع الأدوات المدرسية استقبالًا للعام الدراسي الجديد.

بجانب ذلك هنالك عرض مسرحي تحت مسمى “جامعة المشاغبين”.

شروط حضور المهرجان

وبالنسبة للشروط الخاصة بحضور المهرجان فقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه .

أن الحاصلين على التذاكر يمكنهم الحضور ولا يسمح استبدال أو استرداد التذاكر بعد حجزها.

وكذلك كل تذكرة شاملة للفرد الواحد.

وليس هناك شروط للأعمار بسبب عمومية الحفلات.

وكذلك التذكرة تكون سارية وتصلح في الموعد المقرر لها.

وإذا سرقت التذكرة لا يكون هناك أي مسؤولية للأغراض الشخصية حتى داخل المهرجان.

وأي إهمال يتسبب به المواطن داخل المهرجات سيتحمل الضرر الخاص به .

أو حتى الإصابات التي تنتج من الإهمال وعدم الالتزام الخاص بالفرد .

وكذلك الأطفال ضياعهم داخل المهرجان يوقع المسؤولية على الأسر.

وليس الإدارة بجانب أن يلتزم الفرد بمواعيد الدخول والخروج .

ويمنع اصطجاب المشروبات والمأكولات داخل العروض والأطفال مجانًا الأقل من 5 سنوات.