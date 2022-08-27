تسجيل الامن العام 1444 رجال رتبة جندي لحملة الثانوية عبر المنصة الالكترونية أبشر توظيف jobs.sa

تسجيل الامن العام 1444 رجال ، من المنتظر أن تبدأ عملية تقديم وظائف الأمن العام للرجال رتبة جندي لحملة الثانوية أو ما يعادلها فأعلى يوم السبت التاسع والعشرون من شهر محرم 1444 الموافق لـ 27 أغسطس 2022 عبر رابط منصة أبشر للتوظيف https://jobs.sa/. حيث أعلنت المديرية العامة للأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة للرجال للعمل في إحدى أهم القطاعات الأمنية التي تساهم في مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن الدولة السعودية وغيرها من المهام الأخرى، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في الامن العام فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بكل التفاصيل.

تسجيل الامن العام 1444 رجال

بمجرد إعلان المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية غت فتح بابا القبول والتسجيل في وظائف الرجال رتبة جندي، ازداد البحث بشكل مكثف عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة عن رابط وطريقة التقديم على وظائف الامن العام 1444، التي يمكن التسجيل فيها من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

الدخول إلى رابط منصة أبشر للتوظيف، بعدها مباشرة يجب عليك اختيار “الوظائف المتاحة”.

ثم الضغط على وظيفة جندي بالأمن العام، وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

بعدها يجب عليك النقر على مربع “تقديم الطلب”، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة منك ومن ضمنها: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، اختيار الحالة الاجتماعية، كتابة رقم هوية الأب، ثم تعبئة رقم الوظيفة.

اضغط على مربع “موافق”

بعدها ستنتقل على النموذج الخاص بطلب التوظيف، الذي من خلالها تدون كافة المعلومات والبيانات المطلوبة في طلب التوظيف مع مراعاة الدقة في الكتابة.

ثم النقر على عبارة “التالي وحفظ”.

ثم ادخل المعلومات الخاصة بالمؤهل العلمي المتحصل عليه

اضغط انقر على مربع “عرض وحفظ”.

أخيرا ثم تأكيد الطلب.

شروط الأمن العام 1444

تسعى مختلف القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية إلى تطوير واستحداث الأجهزة الأمنية بشكل دوري من خلال تطبيق بعض الشروط على كافة الأفراد الراغبين في العمل فيها، من ضمن هذه القطاعات مديرية الأمن العام التي وضعت العديد من شروط تسجيل الامن العام 1444 رجال للالتحاق برتبة جندي وجاءت مبينة على النحو التالي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

المتقدم سعودي الجنسية

حسن السيرة والسلوك

سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

غير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

امتلاك هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية.

لم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية

سن المتقدم بين سبعة عشرة سنة وأربعون سنة.

تناسب الطول مع الوزن

لم تنهى خدماته من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية.

ليس موظف في جهة حكومية.

غير متزوج من امرأة أجنبية.

اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول بنجاح .

الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم.

إدارات الأمن العام السعودي 1444

الإدارة العامة للمرور. إدارة الأدلة الجنائية. الإدارة العامة لدوريات الأمن. إدارة شؤون التدريب. الإدارة العامة للتوجيه الفكري والتوجيه المعنوي. إدارة الأسلحة والمتفجرات. إدارة القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي. الإدارة العامة للإمداد والتموين. إدارات شرطة المناطق في المملكة. إدارة الخدمات الطبية. أخيرا إدارة البحث والأمن والتحري الجنائي.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على كافة التفصايل الخاصة بالطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تسجيل الامن العام 1444 رجال.