مقتل 7 على الأقل فى هجوم إرهابى شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قالت مصادر عسكرية إن "هجومًا إرهابيًا تسبب فى مقتل 7 مدنيين على الأقل صباح يوم الجمعة، فى منطقة ناديبونلى"، لافتًا إلى تسجيل "ثمانية قتلى وكذلك جرحى، جميعهم سائقون مدنيون".
وقال المصدر العسكرى إن "الهجوم استهدف جزءًا من قافلة لوجستية من منجم بونجو للذهب فى منطقة ناديبونلى، منعته صعوبات تقنية من مواصلة طريقه".
وعادة ما تستهدف مجموعات مسلحة مناجم الذهب فى بوركينا فاسو باستمرار.
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