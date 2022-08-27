روسيا: أوكرانيا قصفت محطة زابوريجيا النووية 3 مرات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول المسؤولية عن قصف بالقرب من المحطة، أدى يوم الخميس إلى اندلاع حرائق فى أفران بمحطة قريبة تعمل بالفحم، الأمر الذى أدى لفصل المحطة عن شبكة الكهرباء.

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