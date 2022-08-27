بالإجماع.. البرلمان التشيكى يوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت التقارير، فقد صوت مجلس النواب بإجماع على ضم الدولتين الشماليتين فى جلسة عقدت خلال الليل، وانتهت فى وقت مبكر من اليوم السبت.
وكان مجلس الشيوخ التشيكى صوت لصالح انضمام الدولتين إلى الحلف فى وقت سابق من الشهر الجارى، إلا أن هذه الخطوة الأخيرة للتصديق على توسيع الناتو فى جمهورية التشيك، بتوقيع رئيس البلاد ميلوس زيمان.
وقال المتحدث باسم الرئيس زيمان، 77 عامًا، إنه "يؤيد خطط توسع الحلف"، إذ تغيرت الحسابات السياسية فى السويد وفنلندا بعد وقوع الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع البلدان للانضمام للناتو بعد امتناع دام سنوات.
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