نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iPhone 14 pro max وتوقعات سعر ايفون فى الوطن العربى في المقال التالي
منذ أيام قليلة تم نشر أخبار تفيد بصدور هاتف جديد من شركة آيفون، والهاتف سيكون الأحدث من إصدار تلك الشركة وهو iPhone 14 pro max، وجاء الهاتف بمواصفات جديدة غير موجودة في الإصدارات السابقة، لذا سنقدم لكم كافة المواصفات الخاصة بالهاتف، مع ذكر أسعاره المترقب نشرها مع إصدار الهاتف في الأسواق.
مواصفات هاتف iPhone 14 pro max
تأتي مواصفات هاتف iPhone 14 pro max فريدة من نوعها، وذلك لأن شركة أبل معروفة بشهرتها الواسعة وأيضا جودة منتجاتها، وإليكم كافة المواصفات لهاتف آيفون الجديد:
- الهاتف مغلف بطبقة من الألومنيوم لحمايته من الكسر والخدوش التي يتعرض لها، وفي الطبقة السفلى من الألومنيوم هي طبقة الزجاج المقوى.
يصل وزن الهاتف الى 226 جرام.
كما جاء الهاتف داعم للجيل الثالث وأيضا الرابع والخامس.
كما أن الشاشة تأتي بمساحة تساوي 6.72 بوصة.
كما جاء معدل الترميز لهاتف iPhone 14 pro max 120 هرتز.
والتقنية الخاصة بالهاتف الجديد Qhd.
الكاميرا الخلفية لهاتف iPhone 14 pro max جاءت بجودة 48 بكسل.
الكاميرا تستطيع أن تقوم بتصوير صورة بتقنية 8k.
ليس للهاتف أي حواف جانبية.
المعالج لهذا الهاتف هو A16.
أبرز مواصفات iPhone 14 Pro Max
- الهاتف مصنوع من الزجاج المقوى وله إطار حماية من الألومنيوم يزن هاتف الهتف 226 جرام
- يدعم جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس
- الشاشة 6.72 بوصة مع ترميز شاشة ومعدل 120 شاشة Hz
- بتقنية 14 Pro Max Qhd بالألوان
- الكاميرا الخلفية 45 ميجابكسل بالإضافة إلى واحدة للعزل وواحدة للمساحة الكبيرة بتقنية 8K للتصوير
- من المتوقع أن تستخدم Apple مع Qualcomm’s Snapdragon معالج X65 5G
- يدعم تقنية البلوتوث
- يدعم ايضا واي فاي 6E
- ايفون 14 برو بسعة قصوى ومن المتوقع ان تصل الى 2 تيرابايت داخلي ايفون 14 برو وسعة 128 رام وسعر 8 جيجا
الأسعار المتوقعة لهاتف iPhone 14 pro max
معروف سعر الفئة التي تكون من نوع آيفون تكون ذات مبالغ هائلة، ولكن تلك المبالغ تناسب فئة من الشعب، لذلك جاءت الأخبار الخاصة بالهواتف والتكنولوجيا تتوقع سعر الهاتف أن يتم الإعلان عنه بسعر 1100 دولار وذلك لهاتف iPhone 14، وبالنسبة لهاتف iPhone 14 pro سيكون سعره 1250 دولار، وفي الأخير سيكون سعر هاتف iPhone 14 pro max ب1500 دولار، وتلك الأسعار ستكون قريبة جدا من الأسعار المتوقعة.
ويمكنك لكل المستخدمين أن يقوموا بشراء هذا الهاتف بمجرد أن يتم النزول في الأسواق خلال الفترة القادمة
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