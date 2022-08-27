تعرف على توقعات ومزايا هاتف ايفون ١٤ برو ماكس امكانيات استثنائية

في الفترة القادمة الجميع على أهبة الاستعداد حتى يتم إطلاق الإصدار الأخير من شركة Apple للهواتف حيث ينتظر الكثير iPhone 14 Pro Max وذلك لكي يعرف الجميع ما هو الفرق بين iPhone 13 Pro Max وبين هذا الهاتف، حيث بعد إطلاقه للمرة الأولى اثار جدل الجميع بسبب تغير شكل الكاميرا ووضعها بتلك الهيئة والتي أدي إلي تقليد جميع الشركات ووضع الكاميرا بنفس طريقة وضع الآيفون، لكن في هذا المقال سوف نذكر جميع المعلومات التي تدور حول الإصدار الجديد.

مميزات هاتف iPhone 14 Pro Max

جميع الإصدارات التي تطلقها دائما شركة Apple في الهواتف المحمولة تمتاز بالتصميم الرائع و المزايا الداخلية التي تجعله الأفضل دائما رغم وجود العديد من الشركات، لكن سوف نذكر ما هي المزايا الموجودة داخل الإصدار والذي سيتم إطلاقه خلال عدة شهور:

يحتوي الهاتف على شاشة ممتازة بجانب تصميم رائع للهاتف.

يدعم هذا الهاتف شبكة الجيل الخامس.

يمتلك الهاتف معالج قوي وهذا ما نتوقعه دائما من الآيفون.

يدعم الهاتف خاصية مميزة جداً والتي تجعله أن تقاوم الغبار والماء.

يمتلك الهاتف بطارية كبيرة للغاية كما أنه يدعم الشحن السريع.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

العديد من المواصفات يمتلكها هذا التطبيق، لذا سنقوم بتوضيحها لكم من خلال تلك الفقرة:

وزن الهاتف يصل إلى حوالي 226 جرام.

سمك الهاتف 7.4.

يحتوي الهاتف على شريحة واحدة للاتصال والتي تكون من نوع النانو سيم، كما أنها تدعم جميع أنواع الشبكات مثل الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو IOS 16.

لدى الهاتف مستشعر خاص بالوجه و الدوران والتسارع والبوصلة.

يحتوي الهاتف على شحن لاسلكي 15 واط.

سمك الهاتف 7.4. يحتوي الهاتف على شريحة واحدة للاتصال والتي تكون من نوع النانو سيم، كما أنها تدعم جميع أنواع الشبكات مثل الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. نظام التشغيل الخاص بالهاتف هو IOS 16. لدى الهاتف مستشعر خاص بالوجه و الدوران والتسارع والبوصلة. يحتوي الهاتف على شحن لاسلكي 15 واط. حيث أنه من المعروف أن منفذ الشحن عبارة عن USB C.

مواصفات وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائية

في الماضي شاركت أجيال iPhone نفس مجموعة الشرائح سواء اشتريت iPhone SE بسعر 399 دولارًا مقابل 1099 دولارًا في عام 2022 أو iPhone 13 Pro مقابل 1099 دولارًا وفقًا للشائعات ستظل تحصل على معالج Apple A15 Bionic ومن الواضح أن Apple ستجعل ذلك ممكنًا من خلال الوصول الحصري إلى المعالج الجديد .يحتوي Pro على معالج A16 Bionic أكثر جاذبية. بشكل عام ، سيستمر iPhone 14 العادي في استخدام الجيل السابق A15 وبينما ستحصل جميع الهواتف على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وفقًا لتقرير حديث ستستفيد طرز Pro من ذاكرة LPDDR5 الأسرع وليس وفقًا لتقرير حديث. أوقف الهاتف واحصل على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ذاكرة الوصول العشوائي الاحترافية LPDDR4X.