الدفاع الروسية: تدمير رادار لمنظومة «إس 300» أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان اليوم، إن القوات الروسية تمكنت من تدمير رادار توجيه لمنظومة "إس 300" فى بلدة بارفينكوفو بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق، القضاء على أكثر من خمسين متطرفًا أوكرانيًا فى جمهورية دونيتسك، وتدمير أكثر من 170 موقع قيادة وتجمعًا لقوات كييف، و6 مستودعات للذخيرة والوقود.

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