العالم اليوم - كيم كارداشيان "تصدم" هيلاري كلينتون.. وتكبدها هزيمة موجعة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 12:21 مساءً - بشكل غير متوقع، تفوقت عارضة الأزياء الشهيرة، كيم كارداشيان، في "مسابقة قانونية"، على المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة وخبيرة القانون، هيلاري كلينتون.

وفي مسابقة للمعلومات القانونية، كانت جزءا من برنامج تلفزيوني تقدمه ابنة كلينتون، تشلسي، أبهرت كيم كارداشيان المرشحة الرئاسية السابقة وابنتها، وفقا لموقع "ذا هيل".

والتقت الأم وابنتها مع كارداشيان، التي أعلنت في ديسمبر أنها اجتازت أول اختبار لها في مجال القانون، لمناقشة عملها في مجال العدالة الجنائية، والذي وصفته المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة ووزيرة الخارجية بأنه "أمر مثير للإعجاب".

وعرضت كارداشيان معرفتها "المثيرة للإعجاب" بالقانون الأميركي، من خلال الفوز في مسابقة قانونية، والتي تتكون من أسئلة حول مواضيع مثل استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات القانونية.

وانتصرت كارداشيان بطريقة "ساحقة" على كلينتون بنتيجة 11-4 في الإجابات.

كلينتون، الحاصلة على شهادة في القانون من جامعة ييل، قالت مازحة إن خسارتها كانت "موجعة".

وشرحت كارداشيان في الحلقة بأنه بعد عامها الأول من الدراسة القانونية من خلال تدريب مهني مع مكتب محاماة في سان فرانسيسكو، كان اجتياز ما يسمى بامتحان رخصة المحاماة الأول أمرا صعبا، وبأنها رسبت فيه مرتين قبل أن تنجح في الثالثة.