نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 العام والتخصصي رابط هيئة تقويم التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، وكذلك مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ويعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية ضمن الشروط الأساسية والمهمة لمزاولة مهنة التدريس، ويرجع ذلك لاهتمام وزارة التعليم السعودية والقيادة في المملكة بالتعليم وحرصهم على اختيار أفضل المعلمين، وذلك لعلمهم بأن التعليم الجيد هو قاطرة التقدم وأن أساس التعليم الجيد هو المعلم الكفء الذي يملك مهارات المستقبل والفكر الإبداعي.

لذلك تحرص الوزارة على عقد اختبارات الرخصة المعنية العام والتخصصي للمعلمين من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد وفرت الوزارة العديد من الوظائف التعليمية بنظام التعاقد الرسمي “معلم ممارس”. وأيضاً تم الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية 1444. لذلك سوف نلقي الضوء على مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444، ورابط وكيفية التسجيل في الاختبارات إلكترونياً من خلال رابط هيئة التقويم والتدريب www.etec.gov.sa.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

اجتياز اختبار الرخصة المهنية هو أحد متطلبات الحصول على الرخصة ومزاولة مهنة التدريس. ويتكون هذا الاختبار من جزئين الأول هو الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين أما الاختبار الثاني هو الاختبار التخصصي والذي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 2022 العام والتخصصي. كما أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني عن مواعيد الاختبار للرجال والنساء. وكذلك مواعيد فترة الاختبار في الاختبار العام والتخصصي. وسوف نقدم لكم في هذا المقال ومن خلال الفقرة القادمة كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.

كيفية التسجيل من خلال رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب www.etec.gov.sa

التسجيل في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين تكون بطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب www.etec.gov.sa.

أو الدخول على النفاذ الوطني الرخصة المهنية.

اختيار أيقونة الدخول لنظام الرخصة المهنية.

إدخال جميع البيانات المطلوبة واختيار نوع الاختبار.

اختيار وتحديد المدينة ومقر الاختبار وتحديد موعد مناسب حسب المواعيد المتاحة.

النقر على تأكيد الموعد ثم دفع المقابل المالي المطلوب والنقر على تسجيل.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444. ومن المقرر أن يكون بداية التسجيل في الاختبار العام للرجال 29 أغسطس 2022 وللنساء 5 من سبتمبر 2022. وينتهي التسجيل المبكر بتاريخ 8 أكتوبر 2022. وفترة الاختبار من 11 نوفمبر إلى 14 نوفمبر 2022. أما موعد التسجيل في الاختبار التخصصي يبدأ 29 أغسطس للرجال و5 سبتمبر للنساء. وينتهي التسجيل المبكر في 26 نوفمبر. وفترة الاختبار من 21 يناير 2023 وحتى 25 يناير 2023.

الاختبار التربوي العام

يهدف الاختبار التربوي العام إلى التأكد من مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدمين ويغطي هذا الاختبار العديد من الجوانب وهي كالتالي:- المجال الأول يغطي القيم والمسؤوليات المهنية، والمجال الثاني يغطي المعرفة المهنية، أما ثالث المجالات فيغطي الممارسة المهنية، وجدير بالذكر أن اختبارات الرخصة المهنية تتألف من اختباريين أساسيين هما الاختبار التربوي العام والاختبار التربوي التخصصي. ويهدف إلى ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم.