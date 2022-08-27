رئيس وزراء هولندا: أشعر بالخجل بسبب اللاجئين

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال روته فى مؤتمر صحفى إن المشاكل "ليست شيئا يمكن حله فى أسابيع أو أشهر"، لافتًا إلى أن "قرارا صدر فى 2015 بخفض عدد طالبى اللجوء وأزمة إسكان وطنية يفاقمان المشكلة".
وأضاف روته: "أعتقد أن الجميع فى هولندا يعتقد أن من المرعب أن تشعر منظمة أطباء بلا حدود بالحاجة إلى المجىء إلى تير أبل" لتقديم خدماتها.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت إجراءات لحل المشاكل فى مركز تير أبل، حيث يعيش المئات من طالبى اللجوء فى أوضاع بائسة منذ أسابيع.
وقال مونيك ناجلكيركه، منسق الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود فى المركز، إنها المرة الأولى التى تعمل فيها منظمته، التى تركز نشاطها على الدول النامية الفقيرة، فى هولندا الدولة الثرية عضو الاتحاد الأوروبى.
وأضاف: "يعيش طالبو اللجوء هنا فى ظروف بدائية موحشة".
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