العالم اليوم - "نتفليكس" تدرس طرح نسخة باشتراك منخفض مدعومة بالإعلانات

انتم الان تتابعون خبر "نتفليكس" تدرس طرح نسخة باشتراك منخفض مدعومة بالإعلانات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 11:16 صباحاً - تخطط شركة نتلفيكس لطرح نسخة أقل سعرا، تكون صديقة لميزانية الأسر، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، في 6 مناطق جغرافية على الأقل. وقد يتعين على الطرح الكامل لهذه النسخة الانتظار حتى أوائل العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتأمل نتفليكس في تحصيل حوالي سبعة إلى تسعة دولارات شهريا من خطة الاشتراك الجديدة لمدعومة بالإعلانات.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة تخطط لبيع حوالي أربع دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل وأثناء العروض.

وامتنعت شركة خدمات البث العملاقة عن التعقيب على التقرير وخطة الأسعار الخاصة بها.

وأعلنت شركة والت ديزني المنافسة في مارس أنها ستقدم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث "ديزني+" في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعى نتفليكس إلى جذب المشتركين المستعدين لمشاهدة العروض مع الإعلانات، مقابل تكلفة تقترب من نصف خطة السعر الحالية التي تكلف 15.49 دولار شهريا.

وتأتي خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات بعد أن أعلنت الشركة خسارة حوالي 200 ألف مشترك في الربع الأول من هذا العام على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.

وفي يوليو اختارت نتفليكس مايكروسوفت كشريك للتكنولوجيا والمبيعات في خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.