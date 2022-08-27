نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول بالرقم الجلوس عبر الموقع الرسمي نتائجنا Epedu.Gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول، صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات السادس الإعدادي العراقي الدور الأول وأكدت أن النتيجة الآن في مرحلة المراجعة والدقيق لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قريباً جدًا خلال الأيام القليلة القادمة، وأكدت الوزارة على أنها تعمل في جهد كبير جداً وجميع القائمين على تصحيح الاختبارات و يشرفون على أعمال التصحيح يعملون في أقصى درجات الدقة والشفافية لكي يحصل كل طالب وطالبة على الدرجات التي يستحقها، كما إضافته الوزارة أنه سيتم إضافة درجات الرأفة لجميع الطلاب والطالبات التي تقدر 5 درجات لتحسين المجموع الكلي للطلاب.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحانات السادس الإعدادي وكانت أخر الأمتحانات يوم 9 أغسطس 2022، ولذلك استطاعت الوزارة أن تنتهي من أعمال التصحيح بهذه السرعة، ولذلك بدأ الآلاف من الطلاب والطالبات الصف السادس الإعدادي بالعراق يبحثون عن طريقة استخراج النتيجة، فقد أوضحت الوزارة أن النتائج سيتم ظهورها على مواقع نتائجنا الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس، فور تفعيل الرابط سيتم الإعلان عن النتائج.

تؤكد الوزارة على أن النتائج من المتوقع لها أن يتم الإعلان عنها قبل أنتهاء شهر أغسطس 2022 الجاري، وعلى جميع الطلاب ترقب إعلان النتيجة.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022

اجتازوا طلاب السادس الاعدادي العراقي امتحانات هذا العام 2022 في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكانت أعمال الامتحانات تسير في هدوء ولم يتم رصد مشكلات بشأن الامتحانات وكانت الاختبارات معظمها في مستوى الطالب المتوسط، ولذلك من المتوقع أن تكون نسبة النجاح لهذا للعام مرتفعة عن الأعوام السابقة، ويمكن للطلاب والطالبات استخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي بالخطوات التالية:

موعد إعلان نتيجة السادس الاعدادي العراق 2022

لم تحدد وزارة التربية والتعليم العراقية الموعد النهائي للإعلان عن النتيجة ولكن جميع المؤشرات الأولية تؤكد أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري 2022.