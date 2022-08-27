ووفقًا للتقارير الأمريكية، فقد سلم ترامب تلك الوثائق السرية بشكل طوعى، مع مجلات وصحف وصور وخطابات وملاحظات ومواد متنوعة أخرى- فى 15 صندوقًا إلى الأرشيف الوطنى فى يناير الماضى، وذلك بناء على طلب من الوكالة الاتحادية المسؤولة عن الحفاظ على الوثائق الرئاسية والحكومية، التى طلبت من ترامب أن يعيد هذه السجلات إلى واشنطن.
واستندت وزارة العدل فى مذكرة التفتيش الصادرة لمكتب التحقيقات الاتحادى إلى تلك الوثائق السرية، حيث تمت الموافقة على مذكرة التفتيش من قاض فى أغسطس الجارى، قبل 3 أيام من قيام "إف بى أى" بمداهمة منزل ترامب فى "مارالاجو".
وجاءت الإفادة فى 32 صفحة لدعم مذكرة تفتيش المكتب، حيث كتب أحد عناصر "إف بى أى": "الحكومة تجرى تحقيقًا جنائيًا بشأن النقل غير القانونى والتخزين لمعلومات سرية فى أماكن غير مسموح بها، وكذلك الإخفاء أو النقل غير القانونى لسجلات حكومية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إف بى أى»: مواد سرية للغاية وراء تفتيش منزل ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.