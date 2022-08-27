مباشرةً.. موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري 2022/08/27 مواجهة بداية الموسم للعالمي

تترقب جماهير العالمي موعد مباراة النصر والوحدة، في الجولة الأولى من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين دوري “روشن”، والتي ستقام على ملعب النصر أستاد مرسول بارك وكانت إدارة نادي النصر السعودي، قد أعلنت عن فتح رابط حجز تذاكر المباراة أمام الجماهير النصراوية للحجز وحددت أسعار التذاكر التي جاءت بأسعار منخفضة، حتى تتمكن أغلب الجماهير من شراءها، يدخل النصر اللقاء الليلة وله هدف واحد هو الفوز والحصول على نقاط اللقاء الثلاث، حتى تكون البداية جيدة خاصة أن الفرق الكبرى الهلال والشباب والاتحاد، حققوا الفوز في نفس الجولة الجولة الأولى.

موعد مباراة النصر والوحدة اليوم

18.00 : – السادسة مساءً بالتوقيت العالمي.

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : – التاسعة بتوقيت أمن القرى مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي ضد الوحدة اليوم

حراسة المرمى : – دافيد أوسبينا.

خط الدفاع : – جيسلان كونان، عبد الإله العمري، حمد أل منصور، علي لاجامي.

خط الوسط : – سامي النجعي، لويس جوستافو، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم : – فينست أبوبكر.

موعد مباريات نادي الوحدة الدور الأول

رابط حجز تذاكر النصر والوحدة

أعلنت إدارة نادي النصر أن جميع تذاكر الفريق هذا الموسم سوف تكون عن طريق موقع ملعب مرسول بارك وكانت الإدارة قد طرحت باقة العالمي المميزة للجماهير وتم حجزها بالكامل في وقت قياسي لما لتلك الباقات من مميزات للجماهير.

توقيت مباراة النصر والوحدة والقناة الناقلة

تنقل المباراة فقط وحصرياً على شاشة قناة ssc hd 1 ولم تحدد القناة المعلق حتى هذه اللحظة عند تحديد المعلق سنقوم بتحديث المقال ونخبركم بالمعلق فوراً.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

لم تكتمل فاعليات الجولة الأولى ولكن بعد اليومين الماضيين وقبل مباريات اليوم الثالث فأنم جدول ترتيب الدوري كما يلي

موعد مباراة النصر والوحدة