العالم اليوم - الناتو يدق ناقوس خطر "القطب الشمالي".. العالم يحبس أنفاسه

انتم الان تتابعون خبر الناتو يدق ناقوس خطر "القطب الشمالي".. العالم يحبس أنفاسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 09:21 صباحاً - حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، من التعزيز العسكري الروسي في القطب الشمالي واهتمام الصين المتزايد بهذا الجزء من العالم.

وخلال زيارة لشمال كندا، قال ستولتنبرغ إن أقصر طريق لأميركا الشمالية للصواريخ والقاذفات الروسية هو فوق القطب الشمالي.

وقال إن روسيا أنشأت قيادة جديدة للقطب الشمالي وفتحت المئات من المواقع العسكرية الجديدة والعائدة للحقبة السوفيتية السابقة في القطب الشمالي، بما في ذلك مطارات وموانئ في المياه العميقة.

وذكر ستولتنبرغ في قاعدة عسكرية كندية في كولد ليك بمقاطعة ألبرتا: "نرى تعزيزًا عسكريًا روسيًا كبيرًا بقواعد جديدة وأنظمة أسلحة جديدة وأيضًا استخدام القطب الشمالي كقاعدة اختبار لأسلحتهم الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأشار ستولتنبرغ أيضًا إلى أن الصين أعلنت نفسها دولة "قريبة من القطب الشمالي".

وقال إن بكين تخطط لبناء أكبر كاسحة جليد في العالم وتنفق عشرات المليارات من الدولارات على الطاقة والبنية التحتية والمشاريع البحثية في الشمال.

وأضاف ستولتنبرغ: "تعهدت بكين وموسكو بتكثيف التعاون العملي في القطب الشمالي. وهذا يشكل جزءًا من شراكة استراتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصالحنا".

وأشار أيضًا إلى أن تغير المناخ يجعل المنطقة القطبية الشمالية أكثر سهولة للجيوش ورحب بإعلان كندا الأخير أنها ستعزز إنفاقها على الدفاع.

وعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي رافق ستولتنبرغ، بعض الإنفاق والأنشطة التي تقوم بها كندا في الشمال.

يشمل ذلك الوعود بتخصيص مليارات الدولارات للمعدات والقدرات العسكرية الجديدة، بما في ذلك خطط لشراء طائرات مقاتلة جديدة وتحديث نظام نوراد للإنذار المبكر القديم في أميركا الشمالية مع واشنطن.

وقال ترودو، في إشارة إلى هجوم روسي على أوكرانيا: "القرار المشؤوم وغير المبرر لروسيا بقلب ما يقرب من 70 عامًا من السلام والاستقرار لنظام قائم على القواعد من خلال اجتياح جار مسالم، قد غير الطريقة التي ننظر بها إلى القطب الشمالي".