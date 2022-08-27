نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022، هذا ما يشغل اهتمام عدد كبير الأسر المصرين خلال هذه الأيام بعد الانتهاء من اختبارات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022 وجميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات يريدون أن يشعروا بالاطمئنان على نتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني، حيث هناك عدد كبير من المحافظات ما يقرب 7 محافظات أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن النتائج و واعتماد النتيجة من ضمنهم محافظة المنوفية، الإسماعيلية و القليوبية، وهناك بعض المحافظات الأخرى التي لا تعلن حتى الآن عن النتائج ما زالت في حالة من القلق عن النتائج و أكدت مصادر موثوقة على أن جميع النتائج سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع المقبل وعلى الجميع التحلي بالصبر والهدوء لحين الإعلان.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني لجميع المحافظات 2022

لقد حرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني نيوز أن نتابع معكم من جميع المحافظات نتائج الشهادة الإعدادية و تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج من موعد ظهور و نتائج، ولذلك حرصنا عبر هذا المقال أن نقدم لكم رابط استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم ثم قم بتحديد محافظة ثم إدخال رقم الجلوس والأسم والنقر على عرض النتيجة، على الفور ستظهر أمامك نتيجة الطالب.

اعتمدت معظم محافظات مصر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2022، حيث بدأ الإعلان عن النتيجة بداية هذا الأسبوع بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفنية على أن هناك الكثير من المحافظات التي أنهت أعمال التصحيح، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة إلكتروني او من المدرسة التابع لها كل طالب، وسيتم تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من إعلان نتائج جميع المحافظات.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

كما أن وزارة التربية والتعليم المصرية أكدت على أن كافة النتائج سيتم توافرها في جميع المدارس بعد اعتمادها من قبل المحافظ ورفعها على الموقع لكي يتمكن الطلاب من استخراج شهادة النجاح، طريقة استخراج النتيجة هي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني.

قم بتحديد المحافظة، وكتابة اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

على الفور سيظهر أمامك النتيجة مع نسبة النجاح الكلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

لقد أعلن محافظ قنا اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي حيث بلغ نسبة النجاح 94.92%، كما اعتمد اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي تصل نسبة النجاح 81.25%، واعتمد محافظة القليوبية النتيجة وتصل نسبة النجاح 93.42% وأكد المصادر أن النتيجة تم رفعها على المواقع الإلكترونية لكى يتمكن الطلاب من استخراجها، كما أكد على أن النتائج سوف توزع على المدارس بعد الانتهاء من رفعها لكي يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة وبيان درجات كل مادة، ويستطيع الطلاب استخراج النتيجة بالدخول إلى الرابط الرسمي.

نتابع معكم أخر أخبار و تطورات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2022، و تستكمل المحافظات في الإعلان عن النتيجة ومنذ عدة ساعات اعتمد محافظة سوهاج نتيجة الامتحانات بنسبة نجاج 90.69%، كما اعتمد محافظ البحيرة النتيجة بنسبة نجاح 97%، جميع المؤشرات تؤكد على أن نسبة النجاح الدور الثاني مرتفغة جدا تتخطى 90%.

هكذا انتهت جميع محافظات جمهورية مصر العربية من الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني لهذا العام 2022، وكانت نسبة نجاح الدور الثاني مرتفعة جدا تتعدى 90% وهذا ما أسعد جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور نظرا لان امتحانات الدور الثاني كانت متوسطة واستطاع الطلاب الناجح، وستقوم كل محافظة بالإعلان عن تنسيق الشهادة الإعدادية للدور الثاني وهذا بسبب الإمكان التي مازلت متاح في المدارس الحكومية، ويمكن للطلاب سحب الملف والحصول على شهادة النجاح من المدرسة.