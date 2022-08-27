آيفون 14 برو ماكس…تعرف على امكانيات ومواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس وأسعاره المتوقعة في السوق العالمي والمحلي

امكانيات ومواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس وأسعاره المتوقعة في السوق العالمي والمحلي، سنوضح لكم في هذا المقال شرح تفصيلي خلال السطور التالية عن سعر هاتف آيفون، وكل المميزات والمواصفات التي من المحتمل أن يظهر بها. وعلينا أن نخبركم بأن هاتف آيفون 14 لم يتم إصداره بشكل رسمي وهو لا يزال تحت الاختبار والتعديل حتى الآن داخل شركه” ابل” الأمريكية، ولم يتم إصدار الإعلان عنه حتى الآن ،ولكن المواصفات والأسعار التي يتم التحدث بخصوصها على كافة المواقع هي مجرد احتمالات وتسريبات من داخل الشركة من خلال العاملين فيها.

امكانيات ومواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني امكانيات ومواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس وأسعاره المتوقعة في البلاد

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في السوق العالمي والمحلي

طبقا للتسريبات توقعات أسعار هاتف ايفون 14 فان الأسعار من المحتمل أن تكون كالاتي:

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف بالعملة الصعبة حوالي 799 دولار أمريكي.

أما سعره في المملكة العربية السعودية فإن الهواتف الذكية قد يكون سعر الهاتف 3000 ريال سعودي

وفي جمهوريه مصر العربية يبدأ سعر هاتف آيفون 14 من 15000 و100 ريال سعودي

ويبدأ سعر الهاتف في الجزائر أو على 116 ألف دينار جزائري

ألوان هاتف آيفون 14 الجديد

من المحتمل أن يتم بيع الهاتف ب 4 الوان وهم( اللون الرمادي واللون الذهبي واللون الأزرق واللون الفضي)

موعد إطلاق هاتف ايفون 14

لم تحدد شركه أبل الأمريكية موعد إطلاق إصدار الهاتف ، ولكن كما كشفت التسريبات فإنه من المحتمل أن يتم إصدار الهاتف في منتصف شهر سبتمبر الجاري، لأنه خلال هذه الفترة تكشف شركة آبل عن أجهزتها من كل سنة، ولكن لا يوجد هناك أي معلومات أكيدة حتى الآن

إمكانيات ومواصفات هاتف ايفون 14