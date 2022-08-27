لأصحاب الحاجات والمساعدات….خطوات الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد والشروط التي يجب توافرها للحصول على المساعدة

خطوات الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد والشروط التي يجب توافرها للحصول على المساعدة، يعتبر طرق الحصول علي مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد، من المواضيع التي تلقي بحث كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه المؤسسة واحدة من أشهر المؤسسات التي تقوم بمد يد الخير والمساعدة للفئات المجتمعية التي تحتاج إلي المساعدة، وذلك لتحسين مستواهم الاجتماعي ورفع مستوى معيشتهم.

خطوات الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

للحصول علي مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد، يجب اتباع الخطوات التالية:-

في البداية قم بكتابة البسملة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

قم بإلقاء السلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” على الأمير وأسرته وأفراد عائلته والعاملين بالمؤسسة أيضاً.

قم بشرح حالتك المادية والاقتصادية

قم بشرح الظروف الخاصة بك التي جعلت تطلب المساعدة. أسباب طلبك المساعدة من المؤسسات الخيرية بأسلوب مميز.

دلل علي أسبابك بجميع الصور والمستندات والأوراق التي تأكد صحة ما قمت بطلبه من مساعدة لكي يكون الطلب مؤكد بالأثباتات.

في نهاية الطلب قم بشكر الأمير عبد العزيز بن فهد ووالدة علي هذه الخدمات والمساعدات الخيرية المقدمة من قبل المؤسسة.

قم بكتابة البيانات الخاصة بك من أسمك رباعيا.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية.

قم بكتابة محل إقامتك بالتفصيل.

قم بكتابة رقم التليفون الخاص ليتم التواصل بك إذا تم قبول الطلب.

المساعدات الخيرية التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عدد من المعونات والمساعدات الخيرية للمواطنين، وسنذكر بعض هذه الخدمات كالتالي:

تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد جميع المساعدات التي تحتاجها الأسر الفقيرة التي تحتاج المساعدة، ومحدودي الدخل،ومن المساعدات المقدمة، مساعدات الحصول على الأدوية الطبية، وتكلفة العمليات الجراحية للمحتاجين،سداد قروض الغارمين، وسداد الأقساط من قيمة القرض وذلك لغير القادرين على سداد هذه الأموال، تقوم المؤسسة ومساعدة الأرامل والأيتام والمطلقات وكبار السن والمحتاجين وأسر المساجين أيضاً.

الشروط الواجب توافرها في من يتقدم بطلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد