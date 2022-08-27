بايدن: قد يأخذ الرؤساء بعض المواد الحساسة معهم إلى المنزل وفقا للظروف

جدة - نرمين السيد - وجاء تصريح بايدن ردا على أسئلة بشأن الممارسة فيما يتعلق بتحقيق فيدرالى يتناول تخزين مواد من المحتمل أن تكون حساسة داخل مقر إقامة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فى منتجع بولاية فلوريدا.
وعندما سُئل عما إذا كان من المقبول أن يأخذ الرئيس مواد حساسة إلى المنزل، أجاب بايدن: "حسب الظروف، وعلى سبيل المثال لدى فى منزلى كابينة مغلقة بعيدة عن المكان، وهى آمنة تماما، وسأصطحب معى إلى المنزل اليوم الإحاطة اليومية للرئيس، وهى مغلقة، ومعى شخص عسكري، وسأقوم بقراءتها وسأعيد غلقها وأعطيها للجيش".
وأضاف أن "بروتوكولات التعامل مع المعلومات الحساسة تعتمد على نوع الوثيقة وأمان مساحة المشاهدة".
وتأتى هذه التصريحات فى أعقاب إصدار شهادة خطية مخططة، استخدمت لتبرير مداهمة منزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فى منتجع "مار إ لاغو"، كجزء من تحقيق فى سوء التعامل المزعوم للمعلومات الحساسة المتعلقة بالدفاع.
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