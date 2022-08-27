العالم اليوم - تونس تصدر بيانا بشأن زيارة غالي وتستدعي سفيرها بالرباط

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 05:17 صباحاً - قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إن تونس "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".

وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الأفريقي بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية في تونس. وأضاف البيان أن رئيس المفوضية الأفريقية وجه دعوة فردية مباشرة إلى إبراهيم غالي لحضور القمة. كما استدعت الخارجية التونسية سفيرها في الرباط للتشاور.

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