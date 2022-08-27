العالم اليوم - اتهام رجل من نيو مكسيكو بالتخطيط لإنشاء مركز تدريب لداعش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أغسطس 2022 03:21 صباحاً - قالت وزارة العدل الأميركية إن رجلا من ولاية نيو مكسيكو اتُهم بمحاولة إنشاء مركز تدريب للأشخاص الراغبين في القتال في صفوف تنظيم داعش.

واتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في 23 أغسطس هيرمان ليفون ويلسون (45 عاما) من ألباكركي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية من خلال إنشاء "مركز لداعش" في نيو مكسيكو، وفقا لبيان وزارة العدل.

وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المركز كان تعليم أيدلوجية تنظيم داعش وتوفير التدريب على "المناورات التكتيكية وفنون الدفاع عن النفس" والعمل كملاذ آمن للأفراد الذين يستعدون للسفر والقتال باسم التنظيم في الولايات المتحدة وخارجها.

وقال البيان إن ويلسون، المعروف أيضا باسم بلال عبد الله، ساعد في إدارة منصة على الإنترنت روجت للتجنيد في صفوف تنظيم داعش وناقشت شن هجمات في الولايات المتحدة وخارجها.