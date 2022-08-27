خطوات تحديث بطاقة التموين بإضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر قبل انتهاء الموعد المحدد

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضرورة قيام حاملي البطاقات التموينية بتحديث بياناتهم بإضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، تجنباً للحذف وللإستمرار في صرف الخبز والدعم التمويني، مع الإلتزام بالمواعيد المحددة للتحديث، وباقي الشروط والخطوات الخاصة بتحديث بطاقة التموين 2022 والتي نوضحها تفصيلياً في السطور المقبلة، نظراً لما تمثلة بطاقة التموين من أهمية كبرى لدى المستفيدين من التموين، والذين يهمهم الإستمرار في صرف الدعم التمويني وعدم الحذف.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين.

الدخول على موقع دعم مصر.

ادخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم.

تظهر البيانات الخاصة واسم صاحب البطاقة.

ادخل رقم الهاتف المراد تسجيله (يجب أن يكون رقم الهاتف المُدخل مسجل بإسم صاحب بطاقة التموين لدى شركة الإتصالات التابع لها).

الضغط على حفظ رقم الهاتف.

يتم ارسال رسالة بقبول رقم الهاتف المدخل، في حالة ما إذا كان مسجلاً بإسم صاحب البطاقة، أو رسالة برفض التسجيل في حالة كون الرقم غير مسجل بإسم صاحب بطاقة التموين.

أخر موعد لتحديث بيانات بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب على حاملي البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم عبارة “اضافة رقم الهاتف”، على بون صرف الخبز، ضرورة الإسراع في تحديث البيانات، حيث ينتهي الوقت المحدد لتحديث البيانات بإضافة رقم الهاتف مع نهاية شهر أغسطس الجاري، بعد أن كان قد تم مد فترة التسجيل لمدة شهرين من نهاية يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لمن يجدوا مشكلة في تحديث بيانات بطاقة التموين الكترونياً، القيام بتحديث البيانات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تموين تابع لهم بمختلف المحافظات، حيث يقوم الموظف المختص بالمساعدة في تحديث البيانات واضافة رقم الهاتف، مع العلم أنه يجب الأخذ في الإعتبار، أن وزارة التموين ستقوم برفض طلب التحديث، إذا لم يكن رقم الهاتف المُدخل مسجل بإسم أحد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة، ويستثنى من ذلك من هم فوق 65 سنة والسجناء، وذلك وفقاً للقرار الوزاي الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، من أجل التسهيل والتيسير على هذه الحالات.