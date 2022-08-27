قرض سيارة بدون فوائد وقسط ميسر حتى 60 شهر للرجال والنساء والمتقاعدين

قرض سيارة بدون فوائد، تتيح الشركات والبنوك في السعودية تمويل المركبات بخصائص ومزايا متنوعة بحيث تناسب تلك الخصائص معظم الفئات تشمل الرجال والنساء الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة فضلاً عن تمويل المتقاعدين عن العمل، ويعد بنك التنمية أحد البنوك الحكومية وهو (الأفضل) مما يتميز بأنه بنك غير ربحي أي (اجتماعي) يشمل مجموعة من الحلول التمويلية وتوفير المساعدات المالية بصورة ميسرة بدون هامش ربح ولا رسوم إدارية، فيما يتم تطبيق رسوم إدارية رمزية على المنتجات التي تخص العمل الحر سواء النقدي أو السيارات وكلاهما بدون فوائد أيضاً.

تمويل السيارات بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية

هذا المنتج يساعد المواطنين القادرين على العمل ويحتاجون تمويل سيارة بدون هامش ربح من أجل زيادة الدخل الشهري أو العمل عليها، لذلك وفر بنك التنمية قرض سيارة بدون دفعة أولى ميسر السداد بأقساط تناسب الراتب الشهري تصل حتى 5 سنوات، يبلغ مبلغ القرض 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى ليس أكثر وذلك لمنع التعثر لأن تلك القروض لمحدودي الدخل وفق المعايير، على الجانب الآخر التمويل النقدي للعاطلين والعاطلات يصل قيمته 150 ألف ريال فقط كحد اقصى أيضاً، حيث يوفر برنامج الحوافز وهو برنامج يهدف إلى تعزيز العمل المهني والاستقرار لزيادة الانتاجية مما يحقق خطة تطوير سوق العمل السعودي، علماً بأن بنك التنمية يتنازل عن سداد الدين في حالة العجز أو الوفاة لا سمح الله.

شروط قرض سيارة بدون فوائد من بنك التنمية

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

يشترط البنك في جميع القروض بدون فوائد لديه الجنسية السعودية (رجل أو أنثى).

على طالب التمويل أن يقدم ضمان للبنك.

يشترط سلامة السجل الائتماني.

رخصة قيادة سارية المفعول.

لابد من عدم وجود مخالفة مرورية يمكنك (الاستعلام عن المخالفات) عبر أبشر.

ألا يتجاوز الدخل الشهري 20 ألف ريال سعودي.

يجب التأمين على المركبات.

التسجيل في إحدى شركات المعتمدة حسب نوع المسار.

ما هي مسارات تمويل السيارات؟

مسار يختص بتوصيل الطلبات. النقل الموجه. مسار السطحات وسحب المركبات.

كيفية تقديم طلب قرض سيارة والأوراق المطلوبة

تعبئة نموذج الطلب عبر رابط بنك التنمية الاجتماعية قرض سيارة بوابة النفاذ الموحد، يقوم فريق العمل بالبنك بفحص الأهلية ويتطلب منك رفع المستندات المطلوبة وهي (الهوية الوطنية – العنوان الوطني – رقم الحساب المصرفي – رخصة القيادة – رقم الهاتف المسجل في أبشر)، يليها المعالجة وصرف التمويل.