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متى يصرف الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن وضع موعد لصرف الضمان الاجتماعي المطور خلال شهر صفر 1444 هـ، ويوجد عدد كبير من المواطنين الذين ينتظرون دعم الضمان المطور من أجل شراء حاجاتهم الشخصية، وهذا حيث أن دعم الضمان الاجتماعي الجديد هو عبارة عن نوع مهم من أنواع الدعم المادي العديدة في المملكة، ويسعى البرنامج إلى إتاحة الحياة الكريمة التي تسعد الأفراد محدودي الدخل، وتم مد فترة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي حتى شهر أكوبر المقبل، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبهدف استفادة أكبر عدد من الأفراد من الدعم.
متى يصرف الضمان الاجتماعي المطور:
سوف يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك حيث أنه من المقرر ضخ مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين خلال اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل والموافق 5 من شهر صفر لعام 1444 هـ، وتتعدد قيمة الدعم الذي يحصل علية الأفراد، حيث يختلف تبعًا لعدد المستحقين، وتم تحديد اليوم الأول من الشهر الميلادي ليكون الموعد الثابت لنزول الدعم في حسابات المستفيدين من الفقراء ومحدودي الدخل، ويستطيع الفرد الاستفادة من الضمان بعد القيام بالتسجيل.
خطوات التسجيل في الضمان المطور 1444 هـ:
تم تحديد عدد من الخطوات الهامة التي يشترط تنفيذها كما هي ليتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل سليم، كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الخطوات كالأتي:
- في البداية يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الدخول على رابط الموقع الرسمي.
- ثم بعد هذا قم بالضغط على زر “الخدمات الإلكترونية.
- كما يجب عليك تحديد “إنشاء حساب جديد”.
- أيضا يشترط عليك كتابة جميع المعلومات المطلوبة منك: “رقم الهوية الوطنية / رقم الجوال”.
- كذلك يجب عليك إرسال جميع المستندات التي تطلب منك.
- بالإضافة إلى أنه يجب النقر على أيقونة ” الموافقة على الشروط والأحكام”.
- في النهاية انقر على إرسال الطلب، وذلك حتى يتم مراجعته من قبل المختصين.
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