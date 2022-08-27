لشهادة الثانوية العامة تقديم وظائف الأمن العام للرجال جندي..الشروط ورابط التسجيل

عبر بوابة أبشر للتوظيف تقديم وظائف الأمن العام للرجال 1444 على رتبة جندي، لحاملي شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها حسب المعايير المحددة من قبل لجنة القبول بالشؤون العسكرية في وزارة الداخلية السعودية، وذلك في المواعيد التسجيل بدءاً من اليوم السبت 29 محرم الموافق 27 أغسطس الجاري ويظل باب القبول مفتوح حتى يوم الخميس المقبل 5 شهر صفر الموافق 1 سبتمبر 2022، علماً بأن القبول يتم وفق معايير الشروط واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات والفحص الطبي أيضاً، فضلاً عن إتمام الإجراءات بعد التأكد من تطابق البيانات وتسليم كافة الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم، فيما دعت الوزارة جميع المتقدمين الالتزام بكافة الاحتياطات الاحترازية بعد الانتهاء من القبول المبدئي إن شاء الله.

شروط تقديم وظائف الأمن العام 1444

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من نشأ مع والده حين تأدية واجبه نحو البلاد في الخارج.

حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حالة إن كان المؤهل من الخارج يجب معادلة من وزارة التعليم السعودية.

لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وعدم الإدانة في أي من القضايا.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما يشترط أن لا يكون قد تعيين في وظيفة سابقة تابعة للنظام العسكري.

ينبغي أن يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض والمعدية أيضاً.

اجتياز الفحص الطبي واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن يكون لائق بدنياً أي يتناسب الطول مع الوزن.

كيف اقدم على وظائف الأمن العام رجال؟

على الراغبين في التقديم في وظائف الأمن العام الدخول على رابط أبشر توظيف الألكتروني عليك تعبئة البيانات بعناية شديدة وذلك لضمان قبول الطلب حين تطابق المعلومات أثناء المقابلة الشخصية، ثم رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل (صورة شهادة المؤهل أو المعادلة – صور شخصية حديثة وفق ما يحدده موقع أبشر – كرت العائلة أو وثيقة الزواج “إذا كان متزوجا” – صور تقارير سلامة الصحة موثقة من أحد المراكز أو المستشفيات الحكومية) لمزيد من المعلومات والاستفسارات الاتصال عبر رقم أبشر للتوظيف الموحد 920020405، كما يمكن استعلام برقم الطلب من خلال أيقونة الإعلانات الوظيفية يليها استعلام القبول المبدئي وكاتبة البيانات المطلوبة.