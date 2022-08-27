epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول

نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني الدور الأول حيث يبحث عدد كبير من الطلاب في الفتره حاليا عن نتائج السادس الاعدادي 2022 بعد أن انتهت طلاب من أداء الإمتحانات في العراق بجميع المحافظات والان يبحثون عن النتائج لمعرفة الدرجات التي حصل عليها الطالب فإن وزارة التعليم في العراق أعلنت عن انه سوف يتم الاعلان عن النتائج خلال الفترة القليلة القادمة لذلك الجميع مترقب في قلق لمعرفة النتائج ويبحثون فيها المواقع مختلفة وسوف نعرض لهم موعد ظهور النتائج خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

نتائج السادس الإعدادي 2022 بالرقم الامتحاني

أعلنت وزارة التعليم في العراق انه سوف يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي وذلك خلال الأيام القليلة القادمة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي الذي يعد من أهم الروابط في الفترة الحالية الذي من خلاله يستطيع الطالب أن يتعرف على النتائج فور اعتمادها وتحميلها على الموقع مباشرة حيث تستعد الوزارة إلى رفع النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الدراجات الطلاب، فهي تحرص على تقديم كافة سبل الراحة إلى الطالب ومعرفة النتائج بكل سهولة من خلال الموقع.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2022

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية يمكن معرفة النتائج باتباع الخطوات التالية

اولآ يبدا الطالب بالضغط على رابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثم يضغط الطالب على نتائج الصف السادس الاعدادي

يحدد الطالب المحافظة على تابع لها

ثم يختار نتائج الدور الاول ويدخل الرقم الامتحان الخاص به في مكانه المحدد

ثم يضغط الطالب على استعلام النتائج

سوف تظهر له النتائج بشكل تفصيلي ويمكن تنزيلها pdf من خلال الموقع

نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق

نتائج السادس الاعدادي 2022 من أهم الموضوعات التي يترقبها وينتظرها جميع الطلاب لعام 2022 الدور الأول للاطمئنان على نتائجهم فإن الوزارة تحرص دائما على توفير كافة سبل الراحة للطالب والمعلم وولي الامر ايضا لكي تسير العملية التعليمية بسهولة ويسر ومن اهم هذه الاجراءات موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي يقدم عدد من خدمات التعليمية له ومن أهم هذه الخدمات هي عرض النتائج من خلال الموقع بخطوات سهلة وبسيطة يستطيع التعرف عليها دون الخروج من المنزل.